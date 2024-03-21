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Bağcılar’da sucu dükkanındaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti: “Öyle şeytanmış ki kimseye yüzünü göstermemiş”

İstanbul Bağcılar’da bir Metin Şenay isimli sucu, iş yerine süngerli oda yaptırıp mahalledeki çocuklara cinsel istismarda bulunup o anları kayıt altına aldı. Yıllarca süren cinsel istismara maruz kalan mağdur çocuk R.Ş. polisteki ifadesinde “İlk olay 5 yaşında yaşandı. Felç geçirene kadar bu devam etti.” dedi. R.Ş’nin annesi ise ilk kez konuştu. Anne S.Ş., “Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş. Öyle sucumuzdu, gidip geliyordu.” dedi.

Bağcılar’da sucu dükkanındaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti: “Öyle şeytanmış ki kimseye yüzünü göstermemiş” - 1

İstanbul’da Metin Şenay isimli sucu, mahallede yaşayan çocuklara iş yerindeki süngerli odada yıllar boyunca cinsel istismarda bulundu.

Olay geçen yıl 24 Mayıs’ta ortaya çıktı. Sucu Metin Şenay’ın 11 yaşındaki M.Y. isimli çcouğu iş yerine götürünce polis baskın düzenledi.

Polis baskınıyla iş yerindeki odanın duvarlarının, çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplandığı görüldü.

Gözaltına alınan Şenay’ın telefonundan yüzlerce video çıktı.

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Bağcılar’da sucu dükkanındaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti: “Öyle şeytanmış ki kimseye yüzünü göstermemiş” - 2

“İLK OLAY 5 YAŞINDAYKEN YAŞANDI, SON OLAY İSE 9’UNCU SINIFA GİDERKEN”

Videolardaki mağdur çocuklardan biri R.Ş. şimdi 19 yaşında.

R.Ş. 10 yıl boyunca Metin Şenay’ın istismarına maruz kalmış ve ifadesinde felç geçirdiğini söylemişti.

Bağcılar’da sucu dükkanındaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti: “Öyle şeytanmış ki kimseye yüzünü göstermemiş” - 3

R.Ş. poliste verdiği ifadesinde yaşadıklarını, “Korkumdan aileme söyleyemedim. Metin Şenay’ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkânına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana, ‘Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun’ diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9’uncu sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti.” diye anlattı.

Bağcılar’da sucu dükkanındaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti: “Öyle şeytanmış ki kimseye yüzünü göstermemiş” - 4

“ÖYLE ŞEYTANMIŞ Kİ HİÇ KİMSEYE YÜZÜNÜ GÖSTERMEMİŞ”

R.Ş.’nin annesi S.Ş. ise sucu Şenay hakkında şikayetçi olduklarını, soruşturma sürecinin devam ettiğini söyledi. Anne S.Ş., “Kızım şu an yanımda. Ben hiç bu konulara girmiyorum, ben hiç görmedim zaten. Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş. Öyle sucumuzdu, gidip geliyordu. Fark etmedim, çok sordum, kendim çok rahatsızdım o zamanlar, ameliyatlar filan geçirdim. Devamlı konuşuyordum, sormuştum kızıma ama sıkıntı yok. Felç olma konusunu abartmışlar, felç olmadı, bir sıkıntısı yok.” dedi.

Bağcılar’da sucu dükkanındaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti: “Öyle şeytanmış ki kimseye yüzünü göstermemiş” - 5

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ortaya çıkan cinsel istismar olayına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk. Haberlerde ismi geçen 2 çocuğumuz 17.11.2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.
Bağcılar’da sucu dükkanındaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti: “Öyle şeytanmış ki kimseye yüzünü göstermemiş” - 6
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