Bağcılar’da sucu dükkanındaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar dehşeti: “Öyle şeytanmış ki kimseye yüzünü göstermemiş”
İstanbul Bağcılar’da bir Metin Şenay isimli sucu, iş yerine süngerli oda yaptırıp mahalledeki çocuklara cinsel istismarda bulunup o anları kayıt altına aldı. Yıllarca süren cinsel istismara maruz kalan mağdur çocuk R.Ş. polisteki ifadesinde “İlk olay 5 yaşında yaşandı. Felç geçirene kadar bu devam etti.” dedi. R.Ş’nin annesi ise ilk kez konuştu. Anne S.Ş., “Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş. Öyle sucumuzdu, gidip geliyordu.” dedi.
İstanbul’da Metin Şenay isimli sucu, mahallede yaşayan çocuklara iş yerindeki süngerli odada yıllar boyunca cinsel istismarda bulundu.
Olay geçen yıl 24 Mayıs’ta ortaya çıktı. Sucu Metin Şenay’ın 11 yaşındaki M.Y. isimli çcouğu iş yerine götürünce polis baskın düzenledi.
Polis baskınıyla iş yerindeki odanın duvarlarının, çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplandığı görüldü.
Gözaltına alınan Şenay’ın telefonundan yüzlerce video çıktı.