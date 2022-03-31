Bahar aylarına rağmen Sivas'ta buz tutan göl hala çözülmedi

Köy sakinlerinden Kamer Kızılyar ise, “Bu yıl kış çok çileli geçti. Çok yordu bizi. Ama çok uğraştık çok mücadele ettik. Barajın üzeri halen buz. Suyun seviyesi yükselecek mi azalacak mı tahmin edemiyoruz. Nisan ayına girdik, ama halen zemheri kışı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.