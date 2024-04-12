Bahar havası sürecek mi? Meteoroloji’den 3 bölge için sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

ANTALYA: 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN: 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA: 21°C

Parçalı, zaman zaman çok bulutlu

ÇANKIRI: 23°C

Parçalı, zaman zaman çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 20°C

Parçalı, zaman zaman çok bulutlu

KONYA: 18°C

Parçalı, zaman zaman çok bulutlu

BOLU: 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak yağışlı

DÜZCE: 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

SAMSUN: 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

TOKAT: 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

TRABZON: 14°C

Parçalı ve çok bulutlu