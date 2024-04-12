Bahar havası sürecek mi? Meteoroloji’den 3 bölge için sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde bahar havası hakim olacak. Akdeniz’in doğusu, Karadeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Malatya, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep çevrelerinde sağanak bekleniyor. Gaziantep’teki yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile doğusunda ise çığ tehlikesine dikkat çekiliyor.
Ramazan Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılırken, yurdun büyük bölümündeki bahar havası etkisini sürdürüyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye’nin güney, iç ve kuzey doğu kesimlerinde çok bulutlu bir hava olacak.