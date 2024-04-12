Bahar havası sürecek mi? Meteoroloji’den 3 bölge için sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde bahar havası hakim olacak. Akdeniz’in doğusu, Karadeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Malatya, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep çevrelerinde sağanak bekleniyor. Gaziantep’teki yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile doğusunda ise çığ tehlikesine dikkat çekiliyor.

Bahar havası sürecek mi? Meteoroloji’den 3 bölge için sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Ramazan Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılırken, yurdun büyük bölümündeki bahar havası etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye’nin güney, iç ve kuzey doğu kesimlerinde çok bulutlu bir hava olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahar havası sürecek mi? Meteoroloji’den 3 bölge için sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Ordu, Sivas, Malatya, Mardin, Batman ve Diyarbakır'ın güney çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gaziantep’te beklenen yağışların ise yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bahar havası sürecek mi? Meteoroloji’den 3 bölge için sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor.
Bahar havası sürecek mi? Meteoroloji’den 3 bölge için sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

Ülke genelinde Güneydoğu illerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtiliyor.

Bahar havası sürecek mi? Meteoroloji’den 3 bölge için sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE: 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 24°C

Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA: 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bahar havası sürecek mi? Meteoroloji’den 3 bölge için sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

ANTALYA: 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN: 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA: 21°C

Parçalı, zaman zaman çok bulutlu

ÇANKIRI: 23°C

Parçalı, zaman zaman çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 20°C

Parçalı, zaman zaman çok bulutlu

KONYA: 18°C

Parçalı, zaman zaman çok bulutlu

BOLU: 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak yağışlı

DÜZCE: 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

SAMSUN: 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

TOKAT: 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

TRABZON: 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bahar havası sürecek mi? Meteoroloji’den 3 bölge için sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

ERZURUM: 11°C

Parçalı ve çok bulutlu,

KARS: 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA: 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

VAN: 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR: 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT: 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA: 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bahar havası sürecek mi? Meteoroloji’den 3 bölge için sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8
Bahar havası sürecek mi? Meteoroloji’den 3 bölge için sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9
Bahar havası sürecek mi? Meteoroloji’den 3 bölge için sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 10
Bahar havası sürecek mi? Meteoroloji’den 3 bölge için sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 11
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