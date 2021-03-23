Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leyleklerin göç yolculuğu başladı. İstanbul'da yağmura yakalanan yüzlerce leylek çimenlik alanlara kondu. Güneyde kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Yağmurlu havaya yakalanan leylekler, İstanbul'daki çimenlik alanlara kondu. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ve Arnavutköy Bolluca'da yüzlerce leylek görüntülendi. Leylekler havanın düzelmesiyle tekrar havalandı. İstanbul her yıl 1 milyona yakın leyleğin göç güzergahı üzerinde. Bu aylarda birçok ilçede leylek sürülerini görmek mümkün. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ve Arnavutköy Bolluca'da yüzlerce leylek görüntülendi.