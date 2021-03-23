Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leyleklerin göç yolculuğu başladı. İstanbul'da yağmura yakalanan yüzlerce leylek çimenlik alanlara kondu.

NTV Haber - DHA 23.03.2021 - 16:14

Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da - 1
Güneyde kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı.
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da - 2
Yağmurlu havaya yakalanan leylekler, İstanbul'daki çimenlik alanlara kondu.
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da - 3
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ve Arnavutköy Bolluca'da yüzlerce leylek görüntülendi.
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da - 4
Leylekler havanın düzelmesiyle tekrar havalandı.
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da - 5
İstanbul her yıl 1 milyona yakın leyleğin göç güzergahı üzerinde.
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da - 6
Bu aylarda birçok ilçede leylek sürülerini görmek mümkün.
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da - 7
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da - 8
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da - 9
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da - 10
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da - 11
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da - 12
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da - 13
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ve Arnavutköy Bolluca'da yüzlerce leylek görüntülendi.
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da - 14
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da - 15
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da - 16

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