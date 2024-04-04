Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Bahçeli, şöyle devam etti:
"Merhum Türkeş Bey hayattayken, sürekli tefrika ve tezvirat çıkaran, Türkeş'siz MHP'yi tesis etmek için çırpınan kim varsa, bugün onun adı ve anıları kapsamında istismar ve istila teşebbüsleriyle MHP'yi zaafa uğratmak için yarış halindedir. Makus niyet sahiplerinin sahte ve samimiyetsiz duruşlarını elbette ciddiye alacak, aldırış edecek, ikna olacak sağduyulu hiçbir insanımız da yoktur. Unutulmamalıdır ki, MHP demek, Türklüğün alemdar yüreği, Türkiye'nin ahlak yüksekliği, Türk ve Türk milletinin akıl, gönül, güven ve iman yüzü demektir. 55 yıllık bir maziyi kucaklayıp geleceğin Türk asırlarında kutup yıldızı gibi parlayacak olan MHP çağın ruhunu kavrayıp, zamanın ters ve bozucu akıntılarına karşı müteyakkız bir iradeyle mukabele edecektir."
Partilerinin ve Türkiye'nin önünün açık olduğunu, seçimsiz geçecek yaklaşık 4 yıllık sürede Türkiye'nin her alana teşmil edilecek reformlarla yükselişini devam ettireceğini kaydeden Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Siyasette elde ettikleri geçici mevzi kazanımlarla şımarmaya ve tahriklerini göstermeye başlayanların günün sonunda nasıl bir demokratik akıbetle karşılaşacağını da herkes görecektir.
türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine mutlaka ulaşılacaktır. Türk birliğinin hasretini çekip hayallerini kuran Merhum Türkeş Bey'in inanıyorum ki ruhu şad olacaktır. Vefatının 27. yıl dönümünde merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i, aziz şehitlerimizi, tarih boyunca, vatan ve millet sevdası ile can veren muhterem ecdadımızı, bu değerler uğruna hayatlarını kaybetmiş ülküdaşlarımızı rahmet, minnet ve şükran hislerimle anıyorum. Mekanları cennet, Cenab-ı Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun."