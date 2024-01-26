Bakan Uraloğlu: Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladık

Ulaşım ve iletişim yatırımlarını, kesintisiz kalkınmanın, rekabetçi bir ekonominin, sosyal etkileşimin, sürdürülebilir şehirciliğin ve refahın temeli olarak gördüklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 22 yılda 100 yıllık işler yaptık. Ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 250 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Bundan sonrada yaklaşık 195 milyar dolarlık yatırım yapmayı 2053 yılında kadar öngörüyoruz. Bunu da planladık." diye konuştu.



Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul otoyolu, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:



"Yüksek standartlı, bölünmüş yollarla ülkemizin her noktasını hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde erişim sağlar hale getirdik. 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometreye, 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu ise yaklaşık 3 bin 700 kilometreye yükselttik. 10 bin 948 kilometre olan demiryolu ağımızı 14 bin 165 km’ye yükselttik. Mevcut olan demiryolu ağımızı da neredeyse sil baştan yeniledik.

Gerek elektrifikasyon, gerekse sinyalizasyon alt yapısını tesis ettik. Yine ülkemizde sıfırdan yüksek hızlı tren yokken 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağı inşa ettik.

2002’den bu yana aktif havalimanı sayımızı 26’dan 57’ye ve terminal kapasitemizi 55 milyon yolcudan yaklaşık 338 milyona yükselttik. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 283 yeni nokta ekleyerek 343 noktaya dünyada uçmaya başladık."