Bakan Uraloğlu: Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Trabzon'da Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, Trabzon'un geleceğini şekillendirmek, daha sürdürülebilir ve yaşanabilir kent inşa etmek için yaptıkları projelerden bahsetti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için gittiği memleketi Trabzon’da Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi açılış töreni'nde konuştu.
Trabzon'un geleceğini şekillendirmek için hayata geçirdikleri projelerden bahseden bakan Uraloğlu, Türkiye'nin gelecek vizyonunu, dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak şekillendirdiklerini söyledi.
Trabzon'a ilk kez geldiğini öğrendiği Avrupa Birliği Delegasyonu Mali İşler Bölüm Başkanı Odoardo Como'ya, "Dünya'daki cennete hoş geldiniz" dedi.
Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı’nda, insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ve hızlı iletişim ağlarıyla, dünyada öncü olmak vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerine de işaret etti.