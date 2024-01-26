Bakan Uraloğlu: Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Trabzon'da Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, Trabzon'un geleceğini şekillendirmek, daha sürdürülebilir ve yaşanabilir kent inşa etmek için yaptıkları projelerden bahsetti.

Bakan Uraloğlu: Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladık - 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için gittiği memleketi Trabzon’da Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi açılış töreni'nde konuştu.

Trabzon'un geleceğini şekillendirmek için hayata geçirdikleri projelerden bahseden bakan Uraloğlu, Türkiye'nin gelecek vizyonunu, dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak şekillendirdiklerini söyledi.

Trabzon'a ilk kez geldiğini öğrendiği Avrupa Birliği Delegasyonu Mali İşler Bölüm Başkanı Odoardo Como'ya, "Dünya'daki cennete hoş geldiniz" dedi.

Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı’nda, insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ve hızlı iletişim ağlarıyla, dünyada öncü olmak vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerine de işaret etti.

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Bakan Uraloğlu: Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladık - 2

Ulaşım ve iletişim yatırımlarını, kesintisiz kalkınmanın, rekabetçi bir ekonominin, sosyal etkileşimin, sürdürülebilir şehirciliğin ve refahın temeli olarak gördüklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 22 yılda 100 yıllık işler yaptık. Ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 250 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Bundan sonrada yaklaşık 195 milyar dolarlık yatırım yapmayı 2053 yılında kadar öngörüyoruz. Bunu da planladık." diye konuştu.

Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul otoyolu, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yüksek standartlı, bölünmüş yollarla ülkemizin her noktasını hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde erişim sağlar hale getirdik. 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometreye, 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu ise yaklaşık 3 bin 700 kilometreye yükselttik. 10 bin 948 kilometre olan demiryolu ağımızı 14 bin 165 km’ye yükselttik. Mevcut olan demiryolu ağımızı da neredeyse sil baştan yeniledik.

Gerek elektrifikasyon, gerekse sinyalizasyon alt yapısını tesis ettik. Yine ülkemizde sıfırdan yüksek hızlı tren yokken 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağı inşa ettik.

2002’den bu yana aktif havalimanı sayımızı 26’dan 57’ye ve terminal kapasitemizi 55 milyon yolcudan yaklaşık 338 milyona yükselttik. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 283 yeni nokta ekleyerek 343 noktaya dünyada uçmaya başladık."

Bakan Uraloğlu: Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladık - 3

Uraloğlu, denizcilik alanında 152 olan uluslararası liman sayısını 190’a, 37 olan tersane sayısını 85’e, 8 bin 500 olan yat bağlama kapasitesini de 25 binin üzerine çıkardıklarını vurguladı.

Karadeniz ve Trabzon'da ulaşımın ana damarı olan Karadeniz Sahil Yolu'nu yine bu dönemde bitirdiklerini aktaran Uraloğlu, " Zigana tünelini, Maçka tünellerini, Tanjant yolunu bitirdik.

Kanuni Bulvarı’nın en önemli bölümlerini bitirerek yine trafiğe açtık. Şimdi Boztepe-Değirmedenre bağlantısında çalışıyoruz.

Aynı şekilde Maçka Yolu’nu doğrudan sahile bağlamak için tünel çalışmalarını hızlıca yürütüyoruz. Kışın geçit vermez KOP’ta tünel çalışmalarımızı hızlandırmış bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu: Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladık - 4

"TRABZON'A YENİ BİR HAVALİMANI KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Mevcut Trabzon Havalimanı'nda öncelikli olarak yapılması gereken yapılan inşaatına başladıklarını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon'umuza yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Mevcut iç hatlar terminal binasına iki adet sabit yolcu köprüsü ve körük ekleyeceğiz. Özellikle yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının aciliyeti vardı. Yıl sonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pisti ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmalarını tamamlayıp ihale sürecini başlatalım istiyoruz" dedi.

Sonrasında Trabzon Havalimanı’nın yapım sürecini başlatacaklarını söyleyen Bakan Uraloğlu. "Tamamlandığında Trabzon’a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eseri inşallah önümüzdeki yıllarda hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu: Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladık - 5

TRABZON RAYLI SİSTEM HATTI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bakan Uraloğlu, Akçaabat ilçesi, Meydan bölgesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Otogarı ve Trabzon Havalimanı arasındaki yolculuk talebine cevap verecek olan Trabzon Raylı Sistem Hattı için de çalışmalara başladıklarını vurguladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile güzel bir işbirliği yaptıklarını ifade eden Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile bu projeyi de inşallah bir tarafından tuttuk ve bundan sonra inşallah belediyemiz ile beraber şehrimize kazandıracağız. Bu da gerçekten ilimiz ve şehrimiz için gerçekten elzem projelerden bir tanesi. 31,9 kilometre uzunluğunda, 56 istasyonlu olacak şekilde olacak projemizi konuşuyoruz.

İlimizin batısından doğusuna kadar nüfusun en yoğun olduğu bölgeyi raylı sistem hatlarıyla buluşturarak trafiği rahatlatmış olacağız"dedi.

Sadece konut yapmakla işin bitmediğini, bu değişimin yanında ulaşım ve lojistik hizmetleri, sağlık, eğitim gibi konularda da ihtilaçların ortaya çıktığını vurguladı.

Uraloğlu, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Düzce ve Trabzon başta olmak üzere birçok şehirde Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planları hazırlamaya ve ulusal ulaşım sistemlerine entegre etmeye başladıklarına dikkati çekerek, Ulaşım planlarının hazırlanmasına çok önem verdiklerini söyledi. Bu programlar dâhilinde olmayan şehirleri de içine alacak yeni projeleri hayata geçirmek için Avrupa Birliği ile çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu: Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladık - 6

KENTLERİMİZ İÇİN 16,3 MİLYON AVRO HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ İMZALADIK

2002 yılından bu yana devam eden Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği ile bu çalışmaların, ulaştırmanın her sektöründe desteklemekte ve hızlandırmakta olduğunu aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Halkalı-Kapıkule Demiryolu hattı, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze kesimi, Irmak-Karabük-Zonguldak ve Samsun-Kalın Demiryolu hatları projelerinde olduğu gibi kamu kaynaklarına AB hibelerini ekliyoruz. Bu büyüklükteki projelerin yanında milletimizin yaşam kalitesini yükselten, güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı, çevreye duyarlı, akılcı hizmetlerin sunulduğu, sürdürülebilir projelerin öneminin bilincindeyiz.

Avrupa Birliği’nin Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisine paralel olarak, Bakanlığımız IPA Fonları aracılığıyla sürdürülebilir kentsel ulaşım planlarının hazırlanması için belediyelere destek oluyoruz.

Bu kapsamda, Trabzon Belediyesinden başka, Kocaeli, Ankara, Düzce, İstanbul ve İzmir Belediyeleri ile Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım projeleri yapıyoruz ve bu kentlerimiz için 16,3 milyon Avro hizmet alım sözleşmesi imzaladık."

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