Bakan Varank: Faz-3 için gönüllüler istenecek

DHA 22.04.2021 - 14:12
Bakanlara ziyaretlerinde Vali Şehmus Günaydın, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu eşlik etti.
Varank ve Akar, ilk olarak corona virüse karşı geliştirilen aşı adayı çalışmalarının yürütüldüğü Erciyes Üniversitesi’nde bulunan İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (İKUM) ziyaret etti. İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, çalışmalar hakkında bakanlara bilgi verdi.
Bakan Varank, salgınla mücadele etmenin en önemli yolunun aşı olduğunu vurgulayarak, vatandaşın vakti geldiğinde, erişim sağladıklarında aşılarını olması gerektiğini kaydetti.
Gönüllülerin, Türkiye'nin yerli ve milli aşısının geliştirilmesine destek olmak istemeleri durumunda Erciyes Üniversitesi'ne başvurabileceklerini anlatan Varank, "Burada gönüllü aşı faaliyetlerine katılabilirler. Faz-2 çalışması tamamlandı; ama Faz-3 için gönüllüler istenecek. Hem Türkiye'deki bilim insanlarımızın hem altyapımızın bu hastalıkta mücadelede yeterince güçlü olduğunu biliyoruz. Bu alana dönük de hem hükümetimiz hem hocalarımızla birlikte büyük bir gayret içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.