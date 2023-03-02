Bakanlıktan Phaselis Antik Kenti açıklaması: Doğaya zarar verilmeyecek

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Antalya Phaselis Antik Kenti'nin bulunduğu alan, 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Phaselis Antik Kenti'nin tarihi ve doğal değerlerinin korunarak kontrollü ve sürdürülebilir bir şekilde sergilenebilmesi için söz konusu alanın kuzeyindeki Alacasu (Cennet) Koyu ile güneyindeki Bostanlık Koyu'nun 'PHASELİS ÖREN YERİ VE BÜTÜNLEYİCİ KIYI ALANI ÇEVRE DÜZENLEMESİ' ile bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedeflenerek projeler hazırlanmış ve bu projeler Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 14634 sayılı ve 15.11.2022 tarih ve 14780 sayılı kararlarıyla uygun bulunmuştur. denildi.