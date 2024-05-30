Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü feci TIR kazasında sürücüye 22 yıla kadar hapis istemi
Bakırköy'de üzerine TIR devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada TIR sürücüsünün 22 yıla kadar hapsi istendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Mart'ta Yeşilköy Mahallesi Florya istikametinde ilerleyen Mehmet Fettahoğlu'nun kullandığı TIR'ın üst geçide çarpıp üzerine devrildiği 34 TY 3045 plakalı araçtaki aynı aileden Recep Aytekin (44), Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin (43) ve Merve Aytekin'in (16) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.