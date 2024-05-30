Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü feci TIR kazasında sürücüye 22 yıla kadar hapis istemi

Bakırköy'de üzerine TIR devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada TIR sürücüsünün 22 yıla kadar hapsi istendi.

Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü feci TIR kazasında sürücüye 22 yıla kadar hapis istemi - 1

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Mart'ta Yeşilköy Mahallesi Florya istikametinde ilerleyen Mehmet Fettahoğlu'nun kullandığı TIR'ın üst geçide çarpıp üzerine devrildiği 34 TY 3045 plakalı araçtaki aynı aileden Recep Aytekin (44), Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin (43) ve Merve Aytekin'in (16) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü feci TIR kazasında sürücüye 22 yıla kadar hapis istemi - 2

Kazanın ardından tutuklanan sürücü Fettahoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, kaza tespit tutanağına yer verildi.

Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü feci TIR kazasında sürücüye 22 yıla kadar hapis istemi - 3

Buna göre, sanığın yol güzergahında, Hava Harp Okulu ayrımlarına gelmeden 200 ve 50 metre geride ağır tonajlı araçlar için 4 metreyi gösteren gabari yükseklik uyarısı ve bilgi levhaları bulunduğu anlatıldı.

Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü feci TIR kazasında sürücüye 22 yıla kadar hapis istemi - 4

İddianamede, bu uyarılara göre Hava Harp Okulu yolundan sağa mecburi yön istikametine girmeyen sanığın aracıyla devam ettiği belirtilerek, dorsesinin sağ üst köşesi Yeşilyurt varyant köprüsüne çarpan tırın çekicisi ve yarı römorkuyla yan yatarak, aynı istikamette seyir halindeki maktul Recep Aytekin idaresindeki plakalı otomobilin üzerine devrildiği ve kazada araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği anlatıldı.

Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü feci TIR kazasında sürücüye 22 yıla kadar hapis istemi - 5

SÜRÜCÜ DAHA ÖNCE DE AYNI YERDEN GEÇMİŞ

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Fettahoğlu, yolda ilerlerken 4 metre üstü yüksek araçlar için mecburi yön tabelasını gördüğünü, ancak TIR 3 metre 80 santimetre yüksekliğinde olduğu için mecburi istikamete gitmeyerek devam ettiğini söyledi.

Dorsesi üst geçide çarpan TIR'ın sola devrildiğini ve otomobilin de aracın altında kaldığını anlatan sanık, bu yolu daha önce de kullandığında yavaş geçtiğini kaydetti.

Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü feci TIR kazasında sürücüye 22 yıla kadar hapis istemi - 6

Sanık Mehmet Fettahoğlu'nun, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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