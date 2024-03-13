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Bakırköy'de TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Bakırköy'de bulundukları otomobilin üzerine TIR'ın dorsesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Bakırköy'de TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı - 1

Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halindeki TIRın dorsesinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Recep Aytekin (45), eşi Sultan Aytekin (44) ve kızı Merve Aytekin (16) ile annesi Güler Rukiye Aytekin (67) için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakırköy'de TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı - 2

Camiye, Aytekin ailesinin yakınları ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın da katıldı.

Bakırköy'de TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı - 3


Kılınan namazın ardından cenazeler, Ayazağa Mezarlığına defnedildi.

Bakırköy'de TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı - 4

SÜRÜCÜ TUTUKLANMIŞTI

Rauf Orbay Caddesi'nde 11 Mart'ta Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F'nin (50) kullandığı 34 ER 260 plakalı TIR'ın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpmıştı.

Bakırköy'de TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı - 5

Çarpmanın etkisiyle tır, sol tarafında seyreden 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrilmiş, otomobildeki sürücü Recep Aytekin, Sultan Aytekin, Güler Rukiye Aytekin ve Merve Aytekin hayatını kaybetmişti.

Bakırköy'de TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı - 6

Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Mehmet F. (50) dün sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Bakırköy'de TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı - 7
Bakırköy'de TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı - 8
Bakırköy'de TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı - 9
Bakırköy'de TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı - 10
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