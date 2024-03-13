Bakırköy'de TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halindeki TIRın dorsesinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Recep Aytekin (45), eşi Sultan Aytekin (44) ve kızı Merve Aytekin (16) ile annesi Güler Rukiye Aytekin (67) için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.