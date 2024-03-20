Balçova Belediyesi hangi partide? Balçova Belediye başkanı kimdir? Balçova Belediye başkan adayları
Balçova Belediyesi hangi partide? Balçova Belediye Başkanı kimdir? Balçova Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Balçova Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Balçova Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Balçova yerel seçim sonuçları..
BALÇOVA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Balçova Belediyesini 33.036 alınan oy ve %67.22 oy oranı ile CHP adayı Fatma Çalkaya kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%67.22
- AK Parti%26.94
- TKP%1.67
- DSP%1.48
- Saadet Partisi%1.33
- BBP%0.45
- Diğer%0.91