Balçova Belediyesi hangi partide? Balçova Belediye başkanı kimdir? Balçova Belediye başkan adayları

BALÇOVA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Balçova Belediyesi Başkanı Fatma Çalkaya Kimdir?

FATMA ÇALKAYA 1968 yılında Denizli’de dünyaya geldi. Orta öğrenimini Almanya’da tamamladıktan sonra Lise öğrenimini Aydın’ın Söke ilçesinde devam ettirdi. Uzun yıllar Kuşadası’nda turizm sektöründe çalışan ve son olarak Tusan Otel ve Club Solara İşletmelerinde yöneticilik yapan Fatma Çalkaya, 1992 yılından itibaren Balçova’da ikamet etmeye başladı. 20 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’nde aktif siyaset yapan Çalkaya, aynı zamanda Balçova Üretici Kadın Kooperatifi’nin Kurucu Başkanı ve üyesidir. Üniversite Eğitimine Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi olarak devam eden Fatma Çalkaya, iyi derecede Almanca bilmektedir.



2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Belediye Başkanı seçilen Fatma Çalkaya, binlerce yıllık yerleşim tarihi, 60 yıllık ilçe tarihi olan Balçova’nın ilk kadın yöneticisidir.

Evli olan Fatma Çalkaya’nın Taylan ve Ozan isimli iki oğlu vardır.