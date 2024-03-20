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Balçova Belediyesi hangi partide? Balçova Belediye başkanı kimdir? Balçova Belediye başkan adayları

Balçova Belediyesi hangi partide? Balçova Belediye Başkanı kimdir? Balçova Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Balçova Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Balçova Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Balçova yerel seçim sonuçları..

Balçova Belediyesi hangi partide? Balçova Belediye başkanı kimdir? Balçova Belediye başkan adayları - 1

BALÇOVA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Balçova Belediyesini 33.036 alınan oy ve %67.22 oy oranı ile CHP adayı Fatma Çalkaya kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%67.22
  • AK Parti%26.94
  • TKP%1.67
  • DSP%1.48
  • Saadet Partisi%1.33
  • BBP%0.45
  • Diğer%0.91

TÜRKİYE HABERLERİ

Balçova Belediyesi hangi partide? Balçova Belediye başkanı kimdir? Balçova Belediye başkan adayları - 2

BALÇOVA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Balçova Belediyesi Başkanı Fatma Çalkaya Kimdir?

FATMA ÇALKAYA 1968 yılında Denizli’de dünyaya geldi. Orta öğrenimini Almanya’da tamamladıktan sonra Lise öğrenimini Aydın’ın Söke ilçesinde devam ettirdi. Uzun yıllar Kuşadası’nda turizm sektöründe çalışan ve son olarak Tusan Otel ve Club Solara İşletmelerinde yöneticilik yapan Fatma Çalkaya, 1992 yılından itibaren Balçova’da ikamet etmeye başladı. 20 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’nde aktif siyaset yapan Çalkaya, aynı zamanda Balçova Üretici Kadın Kooperatifi’nin Kurucu Başkanı ve üyesidir. Üniversite Eğitimine Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi olarak devam eden Fatma Çalkaya, iyi derecede Almanca bilmektedir.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Belediye Başkanı seçilen Fatma Çalkaya, binlerce yıllık yerleşim tarihi, 60 yıllık ilçe tarihi olan Balçova’nın ilk kadın yöneticisidir.
Evli olan Fatma Çalkaya’nın Taylan ve Ozan isimli iki oğlu vardır.

Balçova Belediyesi hangi partide? Balçova Belediye başkanı kimdir? Balçova Belediye başkan adayları - 3

BALÇOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ONUR YİĞİT
  • EROL EROĞLU
  • HİCRAN HELEZÜR
  • NİLGÜN BUZAN
  • YILDIZ NİĞDELİ
  • KÜBRA KARADEMİR
  • İBRAHİM EMRE AKBAŞ
  • HÜSEYİN ÇELİK
  • ZEYNEP MERT YALÇIN
  • ORHUN BENLİCAN
  • AYSUN SERBEST
  • SEVİNÇ BAYSAL
  • CANER ÜREYİL
  • YAVUZ AYNACI
  • ŞÜKRÜ CEBECİ
  • ERAY SEVİNDİRİCİ
  • BURCU MUZAFFER YERELİ
  • SEYFULLAH ÖZBEK
Balçova Belediyesi hangi partide? Balçova Belediye başkanı kimdir? Balçova Belediye başkan adayları - 4

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Güzelbahçe Seçim Sonuçları
Karaburun Seçim Sonuçları
Karabağlar Seçim Sonuçları
Karşıyaka Seçim Sonuçları
Kemalpaşa Seçim Sonuçları
Kınık Seçim Sonuçları
Kiraz Seçim Sonuçları
Konak Seçim Sonuçları
Menemen Seçim Sonuçları
Menderes Seçim Sonuçları
Narlıdere Seçim Sonuçları
Ödemiş Seçim Sonuçları
Seferihisar Seçim Sonuçları
Selçuk Seçim Sonuçları
Tire Seçim Sonuçları
Torbalı Seçim Sonuçları
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