Balıkçılar bol hamsiyle limana dönüyor

Bu sene hamsinin balıkçının yüzünü güldürdüğünü belirten Şeremet, "Hamsi, istavrit, lüfer ve zaman zaman torik avcılığı oluyor. Sezonun daha başları olduğu için tekneler de nerede balık oluyorsa o tarafa gidiyor. Karadeniz'de balık olduğunu duyan oraya gidiyor. Marmara'da balık olunca buraya geliyorlar. Hamsi artınca herkes kendi bölgesinde avlanmaya devam edecek." diye konuştu.