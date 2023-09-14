Balıkçılar bol hamsiyle limana dönüyor

Tekirdağlı balıkçılar yeni sezona hamsi bereketiyle başladı. "Vira bismillah" diyerek avlanmaya başlayan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle karaya dönüyor.

Balıkçılar bol hamsiyle limana dönüyor - 1

Tekirdağlı balıkçıların ağları hamsiyle doluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balıkçılar bol hamsiyle limana dönüyor - 2

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu sezon avcılığın hamsi ile başladığını söyledi.

Balıkçılar bol hamsiyle limana dönüyor - 3

Palamut bolluğunun bu sene olmayacağını ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu sene büyük balık az olduğu için hamsi ve istavrit daha fazla." dedi.

Balıkçılar bol hamsiyle limana dönüyor - 4

Pehlivanoğlu, havaların soğumasıyla hamsinin daha da bollaşacağını kaydetti.

Balıkçılar bol hamsiyle limana dönüyor - 5

Balıkçı İdris Şeremet de iki haftadır "derya kuzuları"nın peşinde ekmek mücadelesini verdiklerini dile getirdi.

Balıkçılar bol hamsiyle limana dönüyor - 6

Bu sene hamsinin balıkçının yüzünü güldürdüğünü belirten Şeremet, "Hamsi, istavrit, lüfer ve zaman zaman torik avcılığı oluyor. Sezonun daha başları olduğu için tekneler de nerede balık oluyorsa o tarafa gidiyor. Karadeniz'de balık olduğunu duyan oraya gidiyor. Marmara'da balık olunca buraya geliyorlar. Hamsi artınca herkes kendi bölgesinde avlanmaya devam edecek." diye konuştu.

Balıkçılar bol hamsiyle limana dönüyor - 7
Balıkçılar bol hamsiyle limana dönüyor - 8
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