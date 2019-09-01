Balıkçılar "vira bismillah" dedi
Anadolu Ajansı
Balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açıldı
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Trabzon'da balıkçıların katılımıyla su ürünleri avcılık sezonu açılış töreni düzenlendi.
Çarşıbaşı ilçesi Yoroz balıkçı barınaklarında gerçekleştirilen törende konuşan Vali Yardımcısı Nusret Şahin, yeni sezonun bereketli geçmesini dileyerek, "Bu akşam arkadaşlarımız demir alacaklar. Onlara bereketli günler diliyoruz." dedi.
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2Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, törenle denize açıldı.
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3Balıkçılar havai fişek ve meşaleler yakılarak, gemi sirenleri eşliğinde limandan uğurlandı.
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4Bursa’da 2019 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu Gemlik'te yapılan törenle açıldı.
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BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN "VİRA BİSMİLLAH" TELEFONUTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denizlerde av yasağının sona ermesiyle İzmir'in Karaburun açıklarında avlanan "Rıfat Reis" isimli teknenin kaptanı Atakan Canbaz'ı görüntülü aradı. Bakan Pakdemirli, bereketli av sezonu diledi.
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6Ordu ve Giresun'da da balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı.
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İLK AĞLARDA İSTAVRİT AVLANDIBalıkçı barınaklarından hareket eden gırgır ve küçük balıkçı tekneleri av yasağının sona ermesiyle birlikte denize ağlarını bıraktı.
Gece saatlerinde ağlarını toplayan balıkçılar ilk ağlarda istavrit avladı. Balıkçılar palamut balığından ise umduğunu bulamadı.
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"TEK UMUDUMUZ HAMSİ"
Ordu'nun Kışlaönü Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan gırgır teknesi Serkan Karadeniz'in kaptanı Osman Küçük, sezonun iyi geçmesini diledi.
İlk ağlarını attıklarını ve herhangi olumsuz bir durum yaşamadıklarını ifade eden Küçük, bu gece balık avlamak için tüm tayfa çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Küçük, her balık sezonunun palamutla açıldığını ancak bu sezon palamut balığının yok denecek kadar az olduğunu belirterek, "Biraz istavrit görünüyor o da ne kadar olur malum, görüntü itibarıyla hamsi sezonuna kadar umutlu değiliz. Tek umudumuz hamsi, palamut çok eksik görünüyor. İnşallah düşündüklerimizin tam tersi olur, vatandaşın da bizim de yüzümüz güler." dedi.
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Balıkçılardan Cesur Özdemir ise kazasız belasız bir balık sezonu geçirmeyi temenni ederek, "Şu anda palamut görünmüyor, yok diyebiliriz. İlk ağda istavrit balığı yakaladık, az da olsa bir umut. İstavrit balığının içerisinde hamsi de çıktı, bu da hamsi için gelecekte bir umut. İstavrit ve hamsinin bu sezon olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Zorlu bir çalışma ortamları olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bazen oluyor az ağ atıyoruz iki saatte bitiyor, bazen dört saate bitiyor, bazen de sabaha kadar çalışıyoruz. İnşallah kazasız belasız sezonu atlatırız." ifadelerini kullandı.
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Balıkçılardan Ergin Özdemir ise ilk ağda denizden istavrit geldiğine dikkati çekerek, palamut balığına ise rastlamadıklarını aktardı.
Şakir Aşık da sezonun iyi geçmesini temenni ederek, "İstavrit avladık ama ileride inşallah daha fazla olur. Rızkımızın peşindeyiz, inşallah güzel bir sezon geçiririz." şeklinde konuştu.
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