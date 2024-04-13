Balıkçılardan 'istilacı' tekne isyanı
Türkiye'nin en büyük balıkçı barınaklarından Antalya Balıkçı Barınağı'nda 'istilacı' tekneler nedeniyle yer bulamayan balıkçılar çözüm bekliyor.
Türkiye'nin en büyük balıkçı barınaklarından Antalya Balıkçı Barınağı'nda 'istilacı' tekneler nedeniyle yer bulamayan balıkçılar, çözüm bekliyor.
Antalya Balıkçı Barınağı, 245 bin metrekarelik alanla Türkiye'nin en büyük balıkçı barınaklarından biri. Antalya-Kemer kara yolu üzerinde 2014 yılında açılan barınağa teknelerini bağlayan 150'den fazla balıkçı, denize açılarak avlanıyor.