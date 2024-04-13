Balıkçılardan 'istilacı' tekne isyanı

Cemal Talas, şu an 100 kadar teknenin yer açılmasını beklediğini belirterek, "İstilacı tekneler nedeniyle boş yer yok. İcralık, terk edilmiş tekneler var. İşin son noktasındayız, işleyişimiz durmak üzere. Yer bulamayan tekne sahipleri sürekli araya birilerini koyup arattırıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Telefonlara bakmamaya başladım" diye konuştu. Talas, mendirekte bir proje olduğunu ve küçük teknelerin bağlanacağı bir alan oluşturulacağını dile getirerek, “Eğer o proje hızlı bir şekilde hayata geçerse biraz daha rahatlarız" ifadesini kullandı.



Balıkçı Mert Çankaya ise, büyük teknelerin istilacı tekneleri nedeniyle yer bulamadığını söyleyerek, “İstilacı teknelerden dolayı balıkçı teknelerimiz mağdur. Çok büyük sıkıntı çekiyoruz" dedi. Bir başka tekne sahibi Mesut Bakışlı da “Zaman zaman balıktan gelince yer bulamadığımız oluyor. Öyle bekliyoruz, gelip götürsünler de biz de yer bulalım" diye konuştu.