Balıkesir Manyas Kuşgölü'nü kuraklık vurdu

KUŞGÖLÜ'NDE 2 BİN-2 BİN 500 TON BALIK

Kuşgölü'nde 2 bin- 2 bin 500 ton balık sirkülasyonu olduğunu hatırlatan Altın, "Suriye ve Irak gibi ülkelere ihracat oluyordu. Kuraklıktan yumurtaların biraz zayıf tutulmasından dolayı bu oran çok düştü. Hatta satışlar öyle çok düştü ki perakende satmaya başladı balıkçı. Balık az olduğu için ihracat yapamıyoruz. Geçen seneki su durumuna göre bu sene görüldüğü üzere teknelerimiz karada kaldı. Kuraklık balıkçılık sektörüne büyük zarar verdi" dedi.