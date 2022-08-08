Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Yuvanidis: Bina 3 ay ile 6 ay arasında tamamlanacak

"HASTANEMİZ AKTİF ŞEKİDE HİZMET VERİYOR"

Balıklı Rum Hastanesi Genel Koordinatörü Selçuk Atay "Bir yanlış anlaşılma var. Vakfın ihtiyarhane binasında çıkan yangın hastane kısmı olarak algılandı. Hastanemizin içerisinde 8 bina var. Bu binanın sadece bir tanesi ihtiyarhane binamız. Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı ve hastane binamız aktif ve hizmet veriyor" dedi.