Balkanlar’da yoğun kar yolları kapattı, Edirne’de 20 kilometre kuyruk oluştu
Bulgaristan ve Romanya’da yoğun kar yağışı yolları kapattı. Kar nedeniyle Avrupa ülkelerine ihraç ürünleri taşıyan Türk TIR’ları, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 20 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu.
Balkanlar’da etkili olan yoğun kar yağışı, Bulgaristan ve Romanya’da yolların kapanmasına neden oldu.Dün sabah saatlerinden itibaren Edirne’nin Bulgaristan’a sınır kesimleri de kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.