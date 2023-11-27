Balkanlar’da yoğun kar yolları kapattı, Edirne’de 20 kilometre kuyruk oluştu

Hamzabeyli yolunda 15 saattir kuyrukta beklediğini söyleyen Fevzi Öz, “Bulgaristan’da kar yağışı etkiliymiş diye duyduk, bazı yollar kapalıymış. Biz de burada soğukta bekliyoruz. Sonuçta Bulgaristan bizden ayrı bir ülke, açarsa kapıyı gideceğiz, açmazsa böyle bekleyeceğiz. Kısıtlı yaşamımız burada kar yağdığı zaman. Arabadan inemiyoruz aşağıya soğuktan dolayı. Göçmenler var bunun yanında, illegal yollardan araca girmeye çalışıyorlar. Bu şartlarda çok zorlanıyoruz, kolay bir iş değil.” dedi.