Balkanlar’da yoğun kar yolları kapattı, Edirne’de 20 kilometre kuyruk oluştu

Bulgaristan ve Romanya’da yoğun kar yağışı yolları kapattı. Kar nedeniyle Avrupa ülkelerine ihraç ürünleri taşıyan Türk TIR’ları, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 20 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu.

Balkanlar’da yoğun kar yolları kapattı, Edirne’de 20 kilometre kuyruk oluştu - 1

Balkanlar’da etkili olan yoğun kar yağışı, Bulgaristan ve Romanya’da yolların kapanmasına neden oldu.

Dün sabah saatlerinden itibaren Edirne’nin Bulgaristan’a sınır kesimleri de kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balkanlar’da yoğun kar yolları kapattı, Edirne’de 20 kilometre kuyruk oluştu - 2

Türkiye’den Avrupa ülkelerine ihraç yükleri taşıyan TIR’lar da karın yolları kapatmasından olumsuz etkilendi.

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yaklaşık 20 kilometreyi bulan TIR kuyruğu oluştu.
Balkanlar’da yoğun kar yolları kapattı, Edirne’de 20 kilometre kuyruk oluştu - 3

Karayolları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, “Bulgaristan ve Romanya’da yoğun kar yağışı sonrasında kapanan yollar nedeniyle Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda 20 kilometrelik TIR kuyruğu oluşmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Balkanlar’da yoğun kar yolları kapattı, Edirne’de 20 kilometre kuyruk oluştu - 4

Yolların açılmaya başlanmasıyla birlikte TIR kuyruğu saatler ilerledikçe azalmaya başladı.

Balkanlar’da yoğun kar yolları kapattı, Edirne’de 20 kilometre kuyruk oluştu - 5

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda gündüz 2, gece de 0 dereceye düşen hava sıcaklığında saatlerce kuyrukta bekleyen TIR sürücüleri, zor anlar yaşadıklarını anlattı.

Balkanlar’da yoğun kar yolları kapattı, Edirne’de 20 kilometre kuyruk oluştu - 6

Sürücüler, özellikle geceleri kaçak göçmenlerin dorselerin brandalarını yırtıp araçlarına bindiklerini belirterek, bunun için nöbet tuttuklarını söyledi.

Balkanlar’da yoğun kar yolları kapattı, Edirne’de 20 kilometre kuyruk oluştu - 7

Hamzabeyli yolunda 15 saattir kuyrukta beklediğini söyleyen Fevzi Öz, “Bulgaristan’da kar yağışı etkiliymiş diye duyduk, bazı yollar kapalıymış. Biz de burada soğukta bekliyoruz. Sonuçta Bulgaristan bizden ayrı bir ülke, açarsa kapıyı gideceğiz, açmazsa böyle bekleyeceğiz. Kısıtlı yaşamımız burada kar yağdığı zaman. Arabadan inemiyoruz aşağıya soğuktan dolayı. Göçmenler var bunun yanında, illegal yollardan araca girmeye çalışıyorlar. Bu şartlarda çok zorlanıyoruz, kolay bir iş değil.” dedi.

Balkanlar’da yoğun kar yolları kapattı, Edirne’de 20 kilometre kuyruk oluştu - 8
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