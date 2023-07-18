Balkonda içtiği sigara evi yaktı

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir dairede sigaradan kaynaklı yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Balkonda içtiği sigara evi yaktı - 1

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir dairede sigaradan yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balkonda içtiği sigara evi yaktı - 2

Yangın, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi.

Balkonda içtiği sigara evi yaktı - 3

Evde tek başına kaldığı öğrenilen ikamet sahibi Selim Çebi, balkonda sigara içtikten sonra evin içerisine girdi.

Balkonda içtiği sigara evi yaktı - 4

Bir süre sonra balkondan dumanların yükseldiğini gören ev sahibi kendini dışarıya attı.

Bu sırada dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Balkonda içtiği sigara evi yaktı - 5

Yangında evde bulunan vatandaşları tahliye etmek isteyen bir polis memuru ve ev sahibi dumandan etkilendi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Balkonda içtiği sigara evi yaktı - 6
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