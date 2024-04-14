Balkondan düşen kız çocuğu için intihar şüphesi: Telefonuna el konuldu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonundan düşen 14 yaşındaki lise öğrencisi ağır yaralandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, kız çocuğunun cep telefonuna el konuldu.

Balkondan düşen kız çocuğu için intihar şüphesi: Telefonuna el konuldu - 1

Antalya’da 14 yaşındaki kız çocuğu, evinin balkonundan düşüp ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Gazipaşa ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’ndeki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Gökmenler Apartmanı’nın 3’üncü katında meydana geldi.

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Balkondan düşen kız çocuğu için intihar şüphesi: Telefonuna el konuldu - 2

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonuna çıkan 14 yaşındaki lise öğrencisi Y.G., henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü.

Metrelerce yükseklikten sert zemine çakılan çocuk, ağır yaralandı.

Olayı gören çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Balkondan düşen kız çocuğu için intihar şüphesi: Telefonuna el konuldu - 3

Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Balkondan düşen kız çocuğu için intihar şüphesi: Telefonuna el konuldu - 4

Burada kontrolden geçirilen 14 yaşındaki lise öğrencisi Y.G., ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekiplerinin intihar girişimi şüphesiyle 14 yaşındaki kız çocuğunun telefonuna el konulduğu bilgisine ulaşıldı.
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