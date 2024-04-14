Balkondan düşen kız çocuğu için intihar şüphesi: Telefonuna el konuldu
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonundan düşen 14 yaşındaki lise öğrencisi ağır yaralandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, kız çocuğunun cep telefonuna el konuldu.
Antalya’da 14 yaşındaki kız çocuğu, evinin balkonundan düşüp ağır yaralandı.Olay, saat 20.00 sıralarında Gazipaşa ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’ndeki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Gökmenler Apartmanı’nın 3’üncü katında meydana geldi.