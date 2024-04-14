Balkondan düşen kız çocuğu için intihar şüphesi: Telefonuna el konuldu

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonuna çıkan 14 yaşındaki lise öğrencisi Y.G., henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü.

Metrelerce yükseklikten sert zemine çakılan çocuk, ağır yaralandı.

Olayı gören çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.