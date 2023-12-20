Balon balığı istilasından sonra Antalya Körfezi'nde hamsi sevinci

Akdeniz'e yerleşen ve başta kendi türleri olmak üzere balıkları yiyerek popülasyona, keskin dişleri ile ağları kopararak balıkçılara zarar veren balon balığı, kayalık bölgede yaşayan ve zehirli dikenleri ile dikkati çeken aslan balığı ile diğer istilacı türler, körfezi kendilerine yurt edindi.