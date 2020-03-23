Banka kuyruklarında ne 65 yaş kuralı ne de sosyal mesafeye uyuldu

Corona virüs önlemleri kapsamında bugün itibariyle birçok banka saat 12.00'de mesaiye başladı. Ancak bu uygulamada haberi olmayan çok sayıda vatandaş erken saatlerden itibaren bankalara gitmeye başladı. Mesainin başladığı saat 12.00'ye kadar banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu.