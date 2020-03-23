Banka kuyruklarında ne 65 yaş kuralı ne de sosyal mesafeye uyuldu
Corona virüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatlerini 12.00-17.00’a çekmesinin ardından yurt genelinde bankalar önünde metrelerce kuyruk oluştu. Banka ve PTT şubelerindeki kuyruklarda ne 65 yaş kuralı ne de sosyal mesafeye uyuldu.
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İHA - DHA 23.03.2020 - 15:09| Son Güncelleme : 23.03.2020 - 15:11
Corona virüs önlemleri kapsamında bugün itibariyle birçok banka saat 12.00'de mesaiye başladı. Ancak bu uygulamada haberi olmayan çok sayıda vatandaş erken saatlerden itibaren bankalara gitmeye başladı. Mesainin başladığı saat 12.00'ye kadar banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Banka ve PTT şubelerindeki kuyruklarda ne 65 yaş kuralı ne de sosyal mesafeye uyuldu.
65 YAŞ VE ÜSTÜ BANKA KUYRUKLARINDA POLİSE YAKALANDI
Parka ve çarşıya çıkan, bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, polisler tarafından uyarıldı. Bazı vatandaşlar, ekipler tarafından evlerine kadar bırakıldı.
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