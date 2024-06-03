Banka hesaplarında 80 milyon liralık hareket tespit edildi: Mektep isimli suç örgütüne operasyonda 18 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütü kurarak göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ile Osmaniye’de 17 Mayıs’ta kendilerine Mektep ismi veren örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.