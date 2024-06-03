Banka hesaplarında 80 milyon liralık hareket tespit edildi: Mektep isimli suç örgütüne operasyonda 18 kişi tutuklandı

Muğla merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldı. Mektep isimli suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 18’i tutuklandı. Şüphelilerin göçmenlerden kişi başı 5-7 bin dolar aldığı, banka hesaplarında 80 milyon liralık hareket tespit edildiği öğrenildi.

Banka hesaplarında 80 milyon liralık hareket tespit edildi: Mektep isimli suç örgütüne operasyonda 18 kişi tutuklandı - 1

Muğla’da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Mektep isimli suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

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Banka hesaplarında 80 milyon liralık hareket tespit edildi: Mektep isimli suç örgütüne operasyonda 18 kişi tutuklandı - 2

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütü kurarak göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ile Osmaniye’de 17 Mayıs’ta kendilerine Mektep ismi veren örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
Banka hesaplarında 80 milyon liralık hareket tespit edildi: Mektep isimli suç örgütüne operasyonda 18 kişi tutuklandı - 3

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklandı, 5’i adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Banka hesaplarında 80 milyon liralık hareket tespit edildi: Mektep isimli suç örgütüne operasyonda 18 kişi tutuklandı - 4

Şüphelilerin göçmenlerden kişi başı 5-7 bin dolar aldığı, banka hesaplarında 100 milyon liralık hareket tespit edildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin arandığı bildirildi.
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