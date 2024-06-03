Banka hesaplarında 80 milyon liralık hareket tespit edildi: Mektep isimli suç örgütüne operasyonda 18 kişi tutuklandı
Muğla merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldı. Mektep isimli suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 18’i tutuklandı. Şüphelilerin göçmenlerden kişi başı 5-7 bin dolar aldığı, banka hesaplarında 80 milyon liralık hareket tespit edildiği öğrenildi.
Muğla’da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Mektep isimli suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.