Bartın Belediye başkan adayları kimlerdir? Bartın Belediyesi hangi partide? Bartın Belediye başkanı kimdir?
Bartın Belediyesi hangi partide? Bartın Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bartın Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bartın Belediyesini hangi parti kazandı ve Bartın Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bartın yerel seçim sonuçları..
BARTIN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bartın Belediyesini 14.024 alınan oy ve %35.76 oy oranı ile MHP adayı CEMAL AKIN kazanmıştır.
Bartın Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 2
- CHP 1
- MHP 1