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Bartın Belediye başkan adayları kimlerdir? Bartın Belediyesi hangi partide? Bartın Belediye başkanı kimdir?

Bartın Belediyesi hangi partide? Bartın Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bartın Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bartın Belediyesini hangi parti kazandı ve Bartın Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bartın yerel seçim sonuçları..

Bartın Belediye başkan adayları kimlerdir? Bartın Belediyesi hangi partide? Bartın Belediye başkanı kimdir? - 1

BARTIN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bartın Belediyesini 14.024 alınan oy ve %35.76 oy oranı ile MHP adayı CEMAL AKIN kazanmıştır.

Bartın Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 2
  • CHP 1
  • MHP 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Bartın Belediye başkan adayları kimlerdir? Bartın Belediyesi hangi partide? Bartın Belediye başkanı kimdir? - 2

BARTIN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bartın Belediyesi Başkanı Cemal Akın Kimdir?


1959 Bartın`da doğdu.

İlk orta ve lise tahsilimi Bartın’da tamamladı.1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi.Başta Bartın Spor olmak üzere birçok spor kulübü ve derneklerde üst düzey yöneticilik yaptı.1991 yılında Bartın MHP İl Başkanı seçildi. 11 sene bu görevi yaptı.

2003 yılı ve 2006 yılında yapılan kongrelerde MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyeliğine seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Cemal Akın 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde Bartın Belediye Başkanı seçilmiştir.

30 Mart 2014 tarihlerinde yapılan Yerel Seçimlerde ikinci kez Bartın Belediye Başkanı seçilmiştir.


Bartın Belediye başkan adayları kimlerdir? Bartın Belediyesi hangi partide? Bartın Belediye başkanı kimdir? - 3

BARTIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Bartın Belediye başkan adayları kimlerdir? Bartın Belediyesi hangi partide? Bartın Belediye başkanı kimdir? - 4

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