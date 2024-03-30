Bartın Belediye başkan adayları kimlerdir? Bartın Belediyesi hangi partide? Bartın Belediye başkanı kimdir?

BARTIN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bartın Belediyesi Başkanı Cemal Akın Kimdir?

1959 Bartın`da doğdu.İlk orta ve lise tahsilimi Bartın’da tamamladı.1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi.Başta Bartın Spor olmak üzere birçok spor kulübü ve derneklerde üst düzey yöneticilik yaptı.1991 yılında Bartın MHP İl Başkanı seçildi. 11 sene bu görevi yaptı.2003 yılı ve 2006 yılında yapılan kongrelerde MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyeliğine seçildi.Evli ve iki çocuk babası olan Cemal Akın 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde Bartın Belediye Başkanı seçilmiştir.30 Mart 2014 tarihlerinde yapılan Yerel Seçimlerde ikinci kez Bartın Belediye Başkanı seçilmiştir.