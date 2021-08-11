Bartın'da sel ve heyelanın etkili olduğu bölge havadan görüntülendi

Anadolu Ajansı 11.08.2021 - 17:37
Bartın'da şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanın yol açtığı hasar ve ekiplerin çalışmaları drone ile görüntülendi.
Ulus ilçesi ile Kumluca ve Apdipaşa beldelerinde hayatı olumsuz etkileyen sel ve heyelan bölgesinde, Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Akörensöküler köyünde ahşap evin büyük bölümünün yıkılmasıyla sel sularına kapılan yaşlı kadının bulunması için de arama faaliyetleri, şiddetli yağışa rağmen aralıksız sürdürülüyor.
Yağış nedeniyle Yenihan ve Bahçecik mevkilerinde yolun çökmesi sonucu Bartın-Karabük kara yolu ulaşıma kapanmıştı.
Bu kente ulaşım, Kumluca beldesindeki alternatif yollardan sağlanıyor.