Bartın'da sel ve heyelanın etkili olduğu bölge havadan görüntülendi

Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi. Sel ve heyelanın yol açtığı hasar havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı 11.08.2021 - 17:37

Bartın'da sel ve heyelanın etkili olduğu bölge havadan görüntülendi - 1

Bartın'da şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanın yol açtığı hasar ve ekiplerin çalışmaları drone ile görüntülendi.

Bartın'da sel ve heyelanın etkili olduğu bölge havadan görüntülendi - 2

Ulus ilçesi ile Kumluca ve Apdipaşa beldelerinde hayatı olumsuz etkileyen sel ve heyelan bölgesinde, Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Bartın'da sel ve heyelanın etkili olduğu bölge havadan görüntülendi - 3

Akörensöküler köyünde ahşap evin büyük bölümünün yıkılmasıyla sel sularına kapılan yaşlı kadının bulunması için de arama faaliyetleri, şiddetli yağışa rağmen aralıksız sürdürülüyor.

Bartın'da sel ve heyelanın etkili olduğu bölge havadan görüntülendi - 4

Yağış nedeniyle Yenihan ve Bahçecik mevkilerinde yolun çökmesi sonucu Bartın-Karabük kara yolu ulaşıma kapanmıştı.

Bartın'da sel ve heyelanın etkili olduğu bölge havadan görüntülendi - 5

Bu kente ulaşım, Kumluca beldesindeki alternatif yollardan sağlanıyor.

Bartın'da sel ve heyelanın etkili olduğu bölge havadan görüntülendi - 6
Dere yatağındaki çok sayıda köprünün yıkılmasıyla ulaşımın sağlanamadığı Zafer ve Akörensöküler köyleri için de belediye ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, alternatif yol yaparak bu köylere ulaşımı sağladı.
Bartın'da sel ve heyelanın etkili olduğu bölge havadan görüntülendi - 7
Sel sularına kapılan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, moloz ve çamur birikintilerini temizleme çalışmaları sürüyor.
Bartın'da sel ve heyelanın etkili olduğu bölge havadan görüntülendi - 8
Öte yandan sel ve heyelanın yol açtığı hasar, Anadolu Ajansı ekiplerince havadan görüntülendi.
Bartın'da sel ve heyelanın etkili olduğu bölge havadan görüntülendi - 9
Bartın'da sel ve heyelanın etkili olduğu bölge havadan görüntülendi - 10
Bartın'da sel ve heyelanın etkili olduğu bölge havadan görüntülendi - 11

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