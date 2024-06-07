Başakşehir’de olay: Psikolojik sorunları olan emekli polis, polis köpeğini vurup camdan attı

İstanbul Başakşehir’de psikolojik sorunları olan ve çevreye zarar verdiği belirtilen emekli polis memuru Cumhur C, Özel Harekat Polisi tarafından gözaltına alınmak istendi. Cumhur C, gözaltına alınmaya çalışıldığı sırada, daireye giren Özel Harekat Timi’nin köpeğini silahla öldürüp camdan aşağı attı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen emekli polis, karakola götürüldü.

Başakşehir’de olay: Psikolojik sorunları olan emekli polis, polis köpeğini vurup camdan attı - 1

İstanbul Başakşehir’de emekli polis memuru, polis köpeğini vurup camdan attı.

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında, Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, psikolojik sorunları olan emekli polis memuru Cumhur C, yaşadığı sitede bir süredir hem kendine hem de çevresine zarar verip komşularını rahatsız ediyordu.

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Başakşehir’de olay: Psikolojik sorunları olan emekli polis, polis köpeğini vurup camdan attı - 2

Bu sabah oturduğu dairenin camlarını kırması üzerine sitenin güvenlik görevlileri, Cumhur C’yi kontrol etmek için dairesine gitti.

Cumhur C, sitenin güvenlik çalışanlarına kapıyı açmayınca site yönetimi durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başakşehir’de olay: Psikolojik sorunları olan emekli polis, polis köpeğini vurup camdan attı - 3

Silahı olduğu öğrenilen Cumhur C, kapıyı açmaya ikna olmayınca olay yerine Polis Özel Harekat Tim’i de sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Cumhur C’nin dairesinin olduğu kısma tedbir amaçlı atlama yatağı açtı.

Başakşehir’de olay: Psikolojik sorunları olan emekli polis, polis köpeğini vurup camdan attı - 4

Özel Harekat Polisi’ne ait köpek, daireye girdiği sırada Cumhur C. tarafından ateşlenen silahtan çıkan kurşunla vuruldu.

Cumhur C’nin vurulan köpeği pencereden aşağı attığı öne sürülürken Özel Harekat Polisi’nin uzun uğraşı sonrası Cumhur C, biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

Ambulansta yapılan sağlık kontrollerinin ardından Cumhur C, polis merkezine götürüldü.
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