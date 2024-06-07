Başakşehir’de olay: Psikolojik sorunları olan emekli polis, polis köpeğini vurup camdan attı

İstanbul Başakşehir’de emekli polis memuru, polis köpeğini vurup camdan attı.

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında, Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, psikolojik sorunları olan emekli polis memuru Cumhur C, yaşadığı sitede bir süredir hem kendine hem de çevresine zarar verip komşularını rahatsız ediyordu.