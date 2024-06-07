Başakşehir’de olay: Psikolojik sorunları olan emekli polis, polis köpeğini vurup camdan attı
İstanbul Başakşehir’de psikolojik sorunları olan ve çevreye zarar verdiği belirtilen emekli polis memuru Cumhur C, Özel Harekat Polisi tarafından gözaltına alınmak istendi. Cumhur C, gözaltına alınmaya çalışıldığı sırada, daireye giren Özel Harekat Timi’nin köpeğini silahla öldürüp camdan aşağı attı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen emekli polis, karakola götürüldü.
İstanbul Başakşehir’de emekli polis memuru, polis köpeğini vurup camdan attı.
Olay, bugün saat 09.30 sıralarında, Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.İddiaya göre, psikolojik sorunları olan emekli polis memuru Cumhur C, yaşadığı sitede bir süredir hem kendine hem de çevresine zarar verip komşularını rahatsız ediyordu.