Basın Ekspres’te kaza: Zırhlı para nakil aracı çarptı, 2 kişi yaralandı
İstanbul’daki Basın Ekspres yolunda zırhlı para nakil aracı, seyir halindeyken kontrolden çıkıp otomobile çarptı. Kazada otomobilde büyük hasar meydana gelirken, sürücü ile araç içinde sıkışan bir yaralandı. Kaza nedeniyle Bakırköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
Basın Ekspress yolunda, zırhlı para nakil aracının çarptığı araçtaki 2 kişi yaralandı.Kaza, Basın Ekspres yolu Bakırköy yönünde Çobançeşme yol ayrımından saat 14.30 sıralarında meydana geldi.