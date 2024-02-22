Basın Ekspres’te kaza: Zırhlı para nakil aracı çarptı, 2 kişi yaralandı

İstanbul’daki Basın Ekspres yolunda zırhlı para nakil aracı, seyir halindeyken kontrolden çıkıp otomobile çarptı. Kazada otomobilde büyük hasar meydana gelirken, sürücü ile araç içinde sıkışan bir yaralandı. Kaza nedeniyle Bakırköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Basın Ekspres’te kaza: Zırhlı para nakil aracı çarptı, 2 kişi yaralandı - 1

Basın Ekspress yolunda, zırhlı para nakil aracının çarptığı araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Basın Ekspres yolu Bakırköy yönünde Çobançeşme yol ayrımından saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

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Basın Ekspres’te kaza: Zırhlı para nakil aracı çarptı, 2 kişi yaralandı - 2

İddiaya göre, zırhlı para nakil aracının şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen Hakkı Özpınar idaresindeki 34 ES 2880 plakalı otomobile çarptı.

Basın Ekspres’te kaza: Zırhlı para nakil aracı çarptı, 2 kişi yaralandı - 3

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Yolcu koltuğunda oturan Ayşe Özpınar otomobil içerisinde sıkıştı.

Basın Ekspres’te kaza: Zırhlı para nakil aracı çarptı, 2 kişi yaralandı - 4

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Ayşe Özpınar’ı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Basın Ekspres’te kaza: Zırhlı para nakil aracı çarptı, 2 kişi yaralandı - 5

Sürücü Hakkı Özpınar ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Basın Ekspres’te kaza: Zırhlı para nakil aracı çarptı, 2 kişi yaralandı - 6

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle Bakırköy yönünde bir süre uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçların bulunduğu yerden kaldırılması ile trafik normale döndü.
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