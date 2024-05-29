Başından vurulan Muhammed öldü, 16 yaşındaki kız arkadaşı tutuklandı
Diyarbakır’da 3 gün önce ağabeyinin evde tabancayla vurulmuş halde bulduğu Muhammed Varoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası polise teslim olan Muhammed’in kız arkadaşı 16 yaşındaki M.A. ise tutuklandı. M.A, pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, Varoğlu ile 3 hafta önce sosyal medyada tanışarak sevgili olduklarını ve olay günü de aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurduğunu söyledi.
Diyarbakır’da başından ve kolundan vurulan 22 yaşındaki Muhammed Varoğlu yaşamını yitirdi, 16 yaşındaki kız arkadaşı tutuklandı.Olay, 26 Mayıs akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’ndeki 8 katlı apartmanın 7’nci katında meydana geldi.