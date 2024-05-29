Başından vurulan Muhammed öldü, 16 yaşındaki kız arkadaşı tutuklandı

Diyarbakır’da 3 gün önce ağabeyinin evde tabancayla vurulmuş halde bulduğu Muhammed Varoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası polise teslim olan Muhammed’in kız arkadaşı 16 yaşındaki M.A. ise tutuklandı. M.A, pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, Varoğlu ile 3 hafta önce sosyal medyada tanışarak sevgili olduklarını ve olay günü de aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurduğunu söyledi.

Başından vurulan Muhammed öldü, 16 yaşındaki kız arkadaşı tutuklandı - 1

Diyarbakır’da başından ve kolundan vurulan 22 yaşındaki Muhammed Varoğlu yaşamını yitirdi, 16 yaşındaki kız arkadaşı tutuklandı.

Olay, 26 Mayıs akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’ndeki 8 katlı apartmanın 7’nci katında meydana geldi.

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Başından vurulan Muhammed öldü, 16 yaşındaki kız arkadaşı tutuklandı - 2

Eve gelen R.V, kardeşi Muhammed Varoğlu’nu başından ve kolundan tabanca ile vurulmuş halde buldu.

R.V’nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Varoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Başından vurulan Muhammed öldü, 16 yaşındaki kız arkadaşı tutuklandı - 3

Evde inceleme yapan polis, boş kovan bulurken, polis merkezine giden M.A. adlı kız, Varoğlu’nu tabanca ile vurduğunu söyledi.

Gözaltına alınan M.A, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Muhammed Varoğlu tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.

Varoğlu’nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
Başından vurulan Muhammed öldü, 16 yaşındaki kız arkadaşı tutuklandı - 4

“3 HAFTA ÖNCE SOSYAL MEDYADA TANIŞTIK”

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.A, Varoğlu ile 3 hafta önce sosyal medyada tanıştıklarını ve bir süre sonra sevgili olduklarını söyledi.

Başından vurulan Muhammed öldü, 16 yaşındaki kız arkadaşı tutuklandı - 5

Olay gününü anlatan M.A, evde yaşadıkları tartışmanın ardından Varoğlu’na tabancayla vurduğunu ifade etti.

Başından vurulan Muhammed öldü, 16 yaşındaki kız arkadaşı tutuklandı - 6

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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