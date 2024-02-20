Batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor: SAS komandoları devrede

Bu sırada, 2-3 metre boyundaki dalgalara dayanıklı olan geminin batması için olağanüstü bir durum olması gerektiği belirtilirken, yetkililer bir kez daha brandayı işaret etti. Normal şartlarda yükün, güverte üzerindeki kapalı kasalarda taşınması gerekirken, 1250 ton mermer tozunun üzerine örtülen ve sabitlenmeyen brandanın fırtınayla havalanarak deniz suyunu yükün üzerine taşıdığı, aynı zamanda sağanakla da ıslanan ve ağırlığı artan yükün geminin batmasındaki en büyük etken olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan geminin seyir halindeyken mi battığı, yoksa durduktan sonra su almaya başlayarak mı battığı, enkazda yapılacak incelemeyle belirlenecek.