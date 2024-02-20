Batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor: SAS komandoları devrede
15 Şubat'ta Marmara Denizi'nde batan kargo gemisindeki 5 kişi hala kayıp. Arama çalışmaları 6. gününde 571 personelle denizden, havadan ve karadan sürdürülüyor. Kayıp mürettebata ulaşmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) komandoları da devreye girdi. SAS komandoları, geminin makine dairesinde çalışma gerçekleştirecek.
Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'Batuhan A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları, 6'ncı gününde 571 personelle denizden, havadan ve karadan sürdürülüyor. Mürettebatın denize sürüklenme ihtimaline karşı balıkçılar da gırgırlarla su yüzeyinde arama başlattı.