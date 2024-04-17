Batı için kuvvetli sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?)

Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar ise yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrederken, doğu kesimlerde artmaya devam edecek. MGM tarafından batı kıyılarında 6 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.

Batı için kuvvetli sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı kesimlerin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Batı için kuvvetli sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Batı için kuvvetli sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 3

6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.

Batı için kuvvetli sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 4

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı için kuvvetli sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 5

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Batı için kuvvetli sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 6

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı, batı çevreleri yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu

Batı için kuvvetli sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 7

İÇ ANADOLU 

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı için kuvvetli sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 8

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı için kuvvetli sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 9

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Batı için kuvvetli sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 10

7 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Batı için kuvvetli sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 11

17 NİSAN 2024 HAVA DURUMU

Batı için kuvvetli sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 12

18 NİSAN 2024 HAVA DURUMU

Batı için kuvvetli sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 13

19 NİSAN 2024 HAVA DURUMU

Batı için kuvvetli sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 14

20 NİSAN 2024 HAVA DURUMU

Batı için kuvvetli sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?) - 15

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