Batı için kuvvetli sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?)
Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar ise yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrederken, doğu kesimlerde artmaya devam edecek. MGM tarafından batı kıyılarında 6 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı kesimlerin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.