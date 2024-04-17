AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Marmara’nın batısı ve Ege’nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.