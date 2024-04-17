AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurdun batısı ve Ege’nin kıyı kesimlerinde yerel ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Megakent İstanbul da yağış beklenen kentler arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların perşembe gününden itibaren 16-18 derece aralığına gerileyeceğini, ve sağanak geçişleri görüleceğini açıkladı.
İstanbul’da yerel ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği belirtildi.