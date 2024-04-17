AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurdun batısı ve Ege’nin kıyı kesimlerinde yerel ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Megakent İstanbul da yağış beklenen kentler arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların perşembe gününden itibaren 16-18 derece aralığına gerileyeceğini, ve sağanak geçişleri görüleceğini açıkladı.

AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

İstanbul’da yerel ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

İl genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, perşembe gününden itibaren 16-18 derece aralığına, bahar değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü bildirildi.

AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Marmara’nın batısı ve Ege’nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.

AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı, batı çevreleri yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu

AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9

İÇ ANADOLU 

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 11

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 12

7 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 13

17 NİSAN 2024 HAVA DURUMU

AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 14

18 NİSAN 2024 HAVA DURUMU

AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 15

19 NİSAN 2024 HAVA DURUMU

AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 16

20 NİSAN 2024 HAVA DURUMU

AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 17

21 NİSAN 2024 HAVA DURUMU

AKOM’dan İstanbul’a yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 18
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