Batıda havalar ısınıyor: Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?)

Geçtiğimiz hafta etkili olan soğuk hava etkisini kaybediyor. Gelecek hafta ortası sıcaklığın 10 derece artması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Batıda havalar ısınıyor: Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası geçtiğimiz günlerde ülke genelinde etkili olmuştu. Önümüzdeki hafta başta batı bölgeler olmak üzere hava sıcaklıklaı mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.

Pazar İstanbul çoğunlukla bulutlu, 11 derece. Lodos orta hıza sahip. Pazartesi hava daha rüzgarlı olacak. Ankara biraz bulutlu ve soğuk, öğle 5, gece -1 derece. İzmir'de Körfez ve Ödemiş kesiminde pus oluşacak, sıcaklık 16 derece. Bursa bulutlu 13, Antalya az bulutlu 17 derece.

TÜRKİYE HABERLERİ

Batıda havalar ısınıyor: Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Marmara'da rüzgar biraz sert, hava cumartesiden daha bulutlu. Edirne 14, Balıkesir 13, Sakarya 12 derece. Pazartesi rüzgar kuvvetlenecek.

İç Anadolu'da yine don var. öğle Eskişehir 7, Sivas 5, Niğde 4 derece. Gece ise Sivas -4, Kayseri -5 dereceye iniyor. Pazartesi Sivas-Yozgat tarafına kar yağacak.

Batıda havalar ısınıyor: Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Ege'de güneş görülse bile rüzgarın zayıflaması çoğu yerde pusa da neden olacak. Muğla 12, Manisa 14, Afyon 8, Bodrum 16 derece. Yeni hafta ise ılık geçecek.

Akdeniz'de sahiller bulutlu, Hatay, Kahramanmaraş ve Güneydoğu'da gün içinde kısa süreli yağmur geçişleri olacak. Adana 16, Kahramanmaraş 10, Diyarbakır ve Gaziantep 7 derece. Yağış pazartesi de sürecek.

Batıda havalar ısınıyor: Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

Karadeniz bulutlu, Bolu-Kastamonu arasına kısa süre yağmur ve sulu kar yağacak. Bölgede pazartesi kuvvetli yağış bekleniyor. Bolu 5, Samsun ve Trabzon 12 derece.

Doğu Anadolu bulutlu Van, Bitlis tarafı hafif kar yağışlı. Erzurum -2, Malatya 8 derece. Pazartesi kar bölge geneline yayılacak.

Batıda havalar ısınıyor: Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Kars dışında), Güneydoğu Anadolu ile Çankırı, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batıda havalar ısınıyor: Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Batıda havalar ısınıyor: Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

4 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Batıda havalar ısınıyor: Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

5 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Batıda havalar ısınıyor: Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

6 ŞUBAT SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Batıda havalar ısınıyor: Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

7 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Batıda havalar ısınıyor: Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

8 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

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