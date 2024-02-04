Batıda havalar ısınıyor: Hava sıcaklıkları 10 derece artacak! (Bugün hava nasıl olacak?)
Geçtiğimiz hafta etkili olan soğuk hava etkisini kaybediyor. Gelecek hafta ortası sıcaklığın 10 derece artması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası geçtiğimiz günlerde ülke genelinde etkili olmuştu. Önümüzdeki hafta başta batı bölgeler olmak üzere hava sıcaklıklaı mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.
Pazar İstanbul çoğunlukla bulutlu, 11 derece. Lodos orta hıza sahip. Pazartesi hava daha rüzgarlı olacak. Ankara biraz bulutlu ve soğuk, öğle 5, gece -1 derece. İzmir'de Körfez ve Ödemiş kesiminde pus oluşacak, sıcaklık 16 derece. Bursa bulutlu 13, Antalya az bulutlu 17 derece.