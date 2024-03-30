Batman Belediye başkan adayları kimlerdir? Batman Belediyesi hangi partide? Batman Belediye başkanı kimdir?
Batman Belediyesi hangi partide? Batman Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Batman Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Batman Belediyesini hangi parti kazandı ve Batman Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Batman yerel seçim sonuçları..
BATMAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Batman Belediyesini 120.014 alınan oy ve %66.03
oy oranı ile HDP adayı Mehmet Demir kazanmıştır. Görev değişikliği nedeniyle Batman Belediye başkanlığını Ekrem Canalp üstleniyor.
Batman Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 3
- HDP 2
- Saadet Partisi 1