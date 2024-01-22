Batman’da akraba ailelerin bıçaklı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Batman’da akraba aileler arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Polis, kavga nedeniyle hastane ve mahallede güvenlik önlemi aldı.

Batman’da akraba ailelerin bıçaklı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - 1

Batman’da akraba ailelerin bıçaklı kavgasında, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, dün gece, Seyitler Mahallesi 3062’nci Sokak’ta meydana geldi.

Akraba 2 aile arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü; Haşim Güner, İ.G. ve E.G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Batman’da akraba ailelerin bıçaklı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - 2

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Batman’da akraba ailelerin bıçaklı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - 3

Haşim Güner, sabah saatlerinde, doktorların müdahalesine rağmen, yaşamını yitirdi. Güner'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Batman’da akraba ailelerin bıçaklı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - 4

Güner'in öldüğünü duyan yakınları hastaneye geldi. Polis, hem mahallede hem de hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Batman’da akraba ailelerin bıçaklı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - 5

Olaya karışanların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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