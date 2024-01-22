Batman’da akraba ailelerin bıçaklı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Batman’da akraba aileler arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Polis, kavga nedeniyle hastane ve mahallede güvenlik önlemi aldı.
Batman’da akraba ailelerin bıçaklı kavgasında, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Olay, dün gece, Seyitler Mahallesi 3062’nci Sokak’ta meydana geldi.
Akraba 2 aile arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü; Haşim Güner, İ.G. ve E.G. yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.