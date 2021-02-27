Bayat ekmekler 2 binden fazla hayvana aş oluyor

İHA 27.02.2021 - 11:24
Çeşitli kurumlardan yemek atıkları aldıklarını belirten Olcay, "Bu yemek atıklarını kaliteli hale getirmek için her gün 500 kilogram et ürünü, 300 paket makarna ve 1000 ekmek kullanıp gelen atıkları büyük teknemizde karıştırıp hayvanlara dağıtımını yapıyoruz. Ama yeterli olmuyor bu yüzden kuru mama takviyesi de yapıyoruz. Ekmek ihtiyacımızı oldukça zor şartlar altında temin ediyoruz. Sağ olsun Fatih’teki fırıncı arkadaşlardan ekmek toparlamaya çalışıyoruz. Destek olan fırıncı arkadaşlara teşekkür ederiz. Ama Fatih’te ulaşamadığımız daha çok fırın var. İnşallah bu haberden sonra diğer fırıncı arkadaşlardan da bayat ekmek bekliyoruz” şeklinde konuştu.