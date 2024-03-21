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Bayraklı Belediyesi hangi partide? Bayraklı Belediye başkanı kimdir? Bayraklı Belediye başkan adayları

Bayraklı Belediyesi hangi partide? Bayraklı Belediye Başkanı kimdir? Bayraklı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Bayraklı Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Bayraklı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Bayraklı yerel seçim sonuçları..

Bayraklı Belediyesi hangi partide? Bayraklı Belediye başkanı kimdir? Bayraklı Belediye başkan adayları - 1

BAYRAKLI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Bayraklı Belediyesini 106.485 alınan oy ve %55.11oy oranı ile CHP Parti adayı Serdar Sandal kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %55.11
  • AK Parti %41.10
  • Saadet Partisi %1.45
  • BBP %0.70
  • DP %0.51
  • TKP %0.48
  • Diğer %0.65

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayraklı Belediyesi hangi partide? Bayraklı Belediye başkanı kimdir? Bayraklı Belediye başkan adayları - 2

BAYRAKLI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bayraklı Belediyesi Başkanı Serdar Sandal  Kimdir?

Serdar Sandal, 1969 Tunceli doğumlu, evli ve bir çocuk babasıdır. Eşi Aylin Sandal Özel Çakabey Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapmaktadır. Oğlu Yağız Sandal ise Yaşar Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünü başarıyla bitirmiştir.

Matematik bölümü mezunu olan Sandal, on beş yıl özel eğitim kurumlarında matematik öğretmenliği yapmıştır. Bu süre zarfında onlarca matematik ve geometri ders kitabı hazırlamıştır. Özel bir eğitim kurumunun yönetim kurulu başkanlığını üstlenmiş aynı zamanda İzmir Sanayici ve iş Adamları Derneği (İZSİAD) üyeliğini sürdürmüştür. Ayrıca İzmir Ticaret Odası (İTO)'nda meclis üyeliği ile eğitim komite başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

İş dünyasını iyi tanıyan, ekonomik politikalar ve ülke kalkınması sürecinde köprü görevi görecek nitelikleri geliştiren program süreçleri içinde yer alan Sandal, nitelikli büyüyen bir toplumun ekonomik anlamda hangi noktalara ulaşabileceğini proaktif süreçlerle önemli platformlarda sık sık dile getirmektedir.

Sadece bireyin değil kolektif bir anlayışla toplumsal kalkınma modeli olarak pozitif durumu hedefleyen ve somut bir bakış açısıyla bütüncül bir yaklaşımı savunan Sandal, toplumun geneline yayılan bir ekonomik, siyasal ve kültürel gelişmenin peşinde olmuştur.

Siyasi çalışmalarına üniversite yıllarında başlayan Sandal, çeşitli öğrenci dernekleri ve kitle örgütleriyle genç yaşta tanışma fırsatı bulmuştur. Daha sonraki süreçte Bilimsel Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı (BİLSES) Yönetim Kurulu Üyeliği ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde aktif olarak çalışmıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akademik çevrenin bir araya geldiği çalıştayları düzenleyen Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Derneği(SESADER)'in kurucu üyeleri arasındadır. Aynı zamanda KESK üyesi olan Sandal, her platformda sivil toplum kuruluşlarına destek vermekten çekinmeyen düşünce yapısıyla fikri mahiyetteki çözümlerini toplumla paylaşma gayreti içerisindedir.

İki dönem SHP İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Serdar Sandal, üç dönem de Bayraklı ilçesini temsilen CHP İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerinde Bayraklı Belediye Başkanı seçilmiştir

Bayraklı Belediyesi hangi partide? Bayraklı Belediye başkanı kimdir? Bayraklı Belediye başkan adayları - 3

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • İRFAN ÖNAL
  • BİLAL KIRKPINAR
  • MEHMET ERDİNÇ ÇOBANOĞLU
  • ŞEVKET SALMAN
  • FATMA SÖZER
  • DİZEM DURMAZ
  • MURAT KAN
  • PERVİN POLAT
  • ALİ KILINÇ
  • FATİH AYDEMİR
  • AYŞE KELEPİR
  • KEMAL AYDIN
  • İLHAN DALĞIÇ
  • KADER ÜRENTAY
  • ETHEM İZMİRLİ
  • İBRAHİM MERT CEBECİ
  • BUSE NUR TAŞKIRAN
  • REFİK HAKAN TUFAN
  • VEDAT KOLUKISA
  • NURTEN KURNAZ
Bayraklı Belediyesi hangi partide? Bayraklı Belediye başkanı kimdir? Bayraklı Belediye başkan adayları - 4

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