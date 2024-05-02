Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi sona erdi

Siyasette tüm gözlerin çevrildiği görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi 1,5 saat sürdü. İki taraf da görüşme sonrası açıklama yapmadı. CHP kaynakları Erdoğan-Özel görüşmesinin olumlu ve verimli geçtiği yönünde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi sona erdi - 1

Ankara 8 yıl sonra kritik bir görüşmeye sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’le görüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi sona erdi - 2

AK Parti ve CHP genel başkanları arasında 2016’dan sonra ilk görüşme niteliği taşıyan zirve saat 16.04’te başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi sona erdi - 3

CHP lideri Özel’i AK Parti Genel Merkezi önünde partinin başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi sona erdi - 4

Özel ve beraberindekiler karşılamanın ardından içeriye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi sona erdi - 5

Genel merkezin 8’inci katındaki genel başkanlık makamında gerçekleşen görüşme saat 16.04’te başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi sona erdi - 6

İkili arasındaki görüşme 1,5 saat sürdü. 

Özel, ziyaret sonrası açıklama yapmazken görüşmesi sonrası CHP Genel Merkezi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi sona erdi - 7

ELİTAŞ VE TAN DA GÖRÜŞMEDE

Görüşmede CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi sona erdi - 8

SÜREÇ BAYRAM TEBRİĞİYLE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'i bir araya getirecek süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi sona erdi - 9

Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede bir araya gelme kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi sona erdi - 10

GÜNDEM YENİ ANAYASA

AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da başlayan görüşmede ana gündem maddesi yeni anayasa. Erdoğan, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "CHP'nin de değişime destek verecebileceği inancındayım." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi sona erdi - 11

Özgür Özel'in çantasında ise anayasa dışında, borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi sona erdi - 12

Belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları ve atama bekleyen öğretmenler gündemindeki diğer başlıklar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi sona erdi - 13

Kritik görüşme öncesi eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüşen Özel, Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin görüş ve önerilerini aldı.

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