Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi sona erdi
Siyasette tüm gözlerin çevrildiği görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi 1,5 saat sürdü. İki taraf da görüşme sonrası açıklama yapmadı. CHP kaynakları Erdoğan-Özel görüşmesinin olumlu ve verimli geçtiği yönünde açıklama yaptı.
Ankara 8 yıl sonra kritik bir görüşmeye sahne oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’le görüştü.