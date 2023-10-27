Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyet'in 100. yılında gökyüzüyle buluştu
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirdiği ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ''Cumhuriyet'imizin 100. yılında mühendisler ve teknisyenler olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Cumhuriyet'imizin 100. yılına armağanımız olsun." dedi.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen Bayraktar TB3 SİHA'nın ilk uçuş testi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na 2 gün kala bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yer testlerinin tamamlanmasıyla başladı.