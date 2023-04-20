Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri (2023 Diyanet bayram namazı vakitleri)

Bayram namazı saati, arefe gününün gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Ramazan Bayramı sabahı camilere gidip, birbirleriyle bayramlaşacak olan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2023 bayram namazı imsakiyesiyle birlikte, il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri (2023 Diyanet bayram namazı vakitleri) - 1

2023 Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, il il bayram namazı saatleri araştırılmaya başladı. Oturdukları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan il il bayram namazı vakitlerini sorguluyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2023 bayram namazı vakitleri belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri (2023 Diyanet bayram namazı vakitleri) - 2

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan 21 Nisan sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri (2023 Diyanet bayram namazı vakitleri) - 3

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

21 Nisan Cuma günü İstanbul'da kılınacak bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre belli oldu.

Buna göre; İstanbul'da bayram namazı sabah saat 06.49'da kılınacak.

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri (2023 Diyanet bayram namazı vakitleri) - 4

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet tarafından paylaşılan 2023 Ramazan Bayramı namaz vakitleriyle birlikte, Ankara'da bayram namazı saatleri belli oldu.

Buna göre; Ankara'da bayram namazı sabah saat 06.34'de kılınacak.

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri (2023 Diyanet bayram namazı vakitleri) - 5

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2023 bayram imsakiyesinin açıklanmasının ardından İzmir'de bayram namazı kılacak olan vatandaşlar için saatler belli oldu.

Buna göre; İzmir'de bayram namazı sabah saat 06.59'da kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA GÖSTER