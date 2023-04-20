Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri (2023 Diyanet bayram namazı vakitleri)

2023 Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, il il bayram namazı saatleri araştırılmaya başladı. Oturdukları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan il il bayram namazı vakitlerini sorguluyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2023 bayram namazı vakitleri belli oldu.