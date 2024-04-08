Bayram namazı saatleri 2024: Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri
Bayram namazı saatleri, Ramazan Bayramı sabahına kısa bir zaman kala yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Yarın idrak edilecek olan arefe günü sonrasında bayram sabahı camilere gidip, birbirleriyle bayramlaşacak olan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2024 bayram namazı imsakiyesiyle birlikte, il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki, bayram namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri.
2024 Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, il il bayram namazı saatleri farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Oturdukları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan il il bayram namazı vakitlerini sorguluyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2024 yılı bayram namazı vakitleri belli oldu. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?