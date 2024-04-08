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Bayram namazı saatleri 2024: Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri

Bayram namazı saatleri, Ramazan Bayramı sabahına kısa bir zaman kala yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Yarın idrak edilecek olan arefe günü sonrasında bayram sabahı camilere gidip, birbirleriyle bayramlaşacak olan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2024 bayram namazı imsakiyesiyle birlikte, il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki, bayram namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri.

Bayram namazı saatleri 2024: Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri - 1

2024 Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, il il bayram namazı saatleri farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Oturdukları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan il il bayram namazı vakitlerini sorguluyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2024 yılı bayram namazı vakitleri belli oldu. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram namazı saatleri 2024: Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri - 2

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

10 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da kılınacak bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre belli oldu.

Buna göre; İstanbul'da bayram namazı sabah saat 07.04'te kılınacak.

Bayram namazı saatleri 2024: Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri - 3

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet tarafından paylaşılan 2024 Ramazan Bayramı namaz vakitleriyle birlikte, Ankara'da bayram namazı saatleri belli oldu.

Buna göre; Ankara'da bayram namazı sabah saat 06.49'da kılınacak.

Bayram namazı saatleri 2024: Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri - 4

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2024 bayram namazı saatlerinin açıklanmasının ardından İzmir'de bayram namazı kılacak olan vatandaşlar için saatler belli oldu.

Buna göre; İzmir'de bayram namazı sabah saat 07.13'te kılınacak.

Bayram namazı saatleri 2024: Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri - 5

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2024

İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan 10 Nisan sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;

"Adana: 06.41, Adıyaman: 06.29, Afyonkarahisar: 06.59, Ağrı: 06.08, Aksaray: 06.45, Amasya: 06.37, Ankara: 06.49, Antalya: 07.00, Ardahan: 06.09, Artvin: 06.13, Aydın: 07.10, Balıkesir: 07.09, Bartın: 06.50, Batman: 06.17, Bayburt: 06.19, Bilecik: 07.00, Bingöl: 06.19, Bitlis: 06.13, Bolu: 06.54, Burdur: 07.01, Bursa: 07.04, Çanakkale: 07.15, Çankırı: 06.46, Çorum: 06.40, Denizli: 07.05, Diyarbakır: 06.21, Düzce: 06.55, Edirne: 07.13, Elazığ: 06.24, Erzincan: 06.23, Erzurum: 06.15, Eskişehir: 06.59, Gaziantep: 06.33, Giresun: 06.26, Gümüşhane: 06.22, Hakkari: 06.07, Hatay: 06.38, Iğdır: 06.04, Isparta: 07.00, İstanbul: 07.04, İzmir: 07.13, Kahramanmaraş: 06.34, Karabük: 06.49, Karaman: 06.49, Kars: 06.08, Kastamonu: 06.45, Kayseri: 06.39, Kilis: 06.34, Kırıkkale: 06.47, Kırklareli: 07.11, Kırşehir: 06.44, Kocaeli: 07.00, Konya: 06.52, Kütahya: 07.01, Malatya: 06.28, Manisa: 07.12, Mardin: 06.19, Mersin: 06.44, Muğla: 07.09, Muş: 06.15, Nevşehir: 06.42, Niğde: 06.43, Ordu: 06.28, Osmaniye: 06.37, Rize: 06.18, Sakarya: 06.58, Samsun: 06.34, Şanlıurfa: 06.27, Siirt: 06.14, Sinop: 06.39, Şırnak: 06.12, Sivas: 06.33, Tekirdağ: 07.10, Tokat: 06.34, Trabzon: 06.21, Tunceli: 06.23, Uşak: 07.04, Van: 06.08, Yalova: 07.03, Yozgat: 06.41, Zonguldak: 06.52."

Bayram namazı saatleri 2024: Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri - 6

YURT DIŞI BAYRAM NAMAZI SAATLERİ BELLİ OLDU

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.49'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.59'da, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.53'te, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.45'te eda edilecek.

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