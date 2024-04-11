Bayram namazına "Örümcek Adam" kostümüyle katılmıştı: Amacım insanları mutlu etmekti

"33 ŞEHİR TAMAMLADIM"

Yaşadıklarını anlatan Ayaz Koç, namazı kıldıktan sonra tekbirler sırasında dışarı çıkarıldığını belirterek, "İnsanlar beni deprem bölgelerinde tanıdı. Gönüllü olarak deprem bölgelerinde çocukları eğlendirdim. Daha sonra Türkiye'yi gezme hayalim başladı. Türkiye'yi gezen moral veren örümcek adam fikri ortaya çıktı. 33 şehir tamamladım. Tarihi yerleri meşhur yerleri gösteren Örümcek adam oldum. İskenderun'da kaldım, bayram namazına Örümcek Adam kostümüyle gittim. Tanıyanlar oldu, destek verenler, fotoğraf çekenler oldu. Namazdan sonra tekbirler sırasında birden polisler geldi. Amacım, insanları mutlu etmekti. Şu an ayağım çok ağrıyor ancak hayallerimden vazgeçmeyeceğim. Deprem bölgesi benim için ön planda. Çocukların ve halkımızın yanında olmaya geldim." ifadelerini kullandı.