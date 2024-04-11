Bayram namazına "Örümcek Adam" kostümüyle katılmıştı: Amacım insanları mutlu etmekti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bayram namazı kılmak için cemaat arasına 'Örümcek Aadam' kostümüyle giren ve polis ekipleri tarafından camiden çıkartılan Ayaz Koç, yaşadıklarını anlattı. Koç, "Amacım insanları mutlu etmekti. Hayallerimden vazgeçmeyeceğim" dedi.

Bayram namazına "Örümcek Adam" kostümüyle katılmıştı: Amacım insanları mutlu etmekti - 1

"Örümcek Adam" kostümüyle 81 kenti gezip, çocukları sevindirmek için İzmir'den yola çıkan, geçen hafta İskenderun’a gelen Ayaz Koç, dün sabah kostümüyle Kaptan Paşa Camisi’nde bayram namazı kıldı.

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Bayram namazına "Örümcek Adam" kostümüyle katılmıştı: Amacım insanları mutlu etmekti - 2

Koç’un durumundan tedirgin olan cemaat, yüzü maskeli bir kişinin camide olduğunu belirterek, polise ihbarda bulundu.

Bayram namazına "Örümcek Adam" kostümüyle katılmıştı: Amacım insanları mutlu etmekti - 3

Çevredeki sivil ve resmi polisler kısa sürede camiye gelerek, Koç'u dışarı çıkardı. Polislere projesinden bahseden Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

Bayram namazına "Örümcek Adam" kostümüyle katılmıştı: Amacım insanları mutlu etmekti - 4

"33 ŞEHİR TAMAMLADIM"

Yaşadıklarını anlatan Ayaz Koç, namazı kıldıktan sonra tekbirler sırasında dışarı çıkarıldığını belirterek, "İnsanlar beni deprem bölgelerinde tanıdı. Gönüllü olarak deprem bölgelerinde çocukları eğlendirdim. Daha sonra Türkiye'yi gezme hayalim başladı. Türkiye'yi gezen moral veren örümcek adam fikri ortaya çıktı. 33 şehir tamamladım. Tarihi yerleri meşhur yerleri gösteren Örümcek adam oldum. İskenderun'da kaldım, bayram namazına Örümcek Adam kostümüyle gittim. Tanıyanlar oldu, destek verenler, fotoğraf çekenler oldu. Namazdan sonra tekbirler sırasında birden polisler geldi. Amacım, insanları mutlu etmekti. Şu an ayağım çok ağrıyor ancak hayallerimden vazgeçmeyeceğim. Deprem bölgesi benim için ön planda. Çocukların ve halkımızın yanında olmaya geldim." ifadelerini kullandı.

Bayram namazına "Örümcek Adam" kostümüyle katılmıştı: Amacım insanları mutlu etmekti - 5
Bayram namazına "Örümcek Adam" kostümüyle katılmıştı: Amacım insanları mutlu etmekti - 6
Bayram namazına "Örümcek Adam" kostümüyle katılmıştı: Amacım insanları mutlu etmekti - 7
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