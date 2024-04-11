Bayram namazına "Örümcek Adam" kostümüyle katılmıştı: Amacım insanları mutlu etmekti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bayram namazı kılmak için cemaat arasına 'Örümcek Aadam' kostümüyle giren ve polis ekipleri tarafından camiden çıkartılan Ayaz Koç, yaşadıklarını anlattı. Koç, "Amacım insanları mutlu etmekti. Hayallerimden vazgeçmeyeceğim" dedi.
"Örümcek Adam" kostümüyle 81 kenti gezip, çocukları sevindirmek için İzmir'den yola çıkan, geçen hafta İskenderun’a gelen Ayaz Koç, dün sabah kostümüyle Kaptan Paşa Camisi’nde bayram namazı kıldı.