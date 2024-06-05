Bayram takvimi ardından gündeme geldi: 9 günlük Kurban Bayramı tatili özel sektörü kapsıyor mu? Kimler idari izin yapabilecek?

Kurban Bayramı tatil takviminin netleşmesi ardından 9 günlük tatil süresinden kimlerin faydalanabileceği soruları gündeme geldi. Yapılan açıklamaya göre, kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak. Peki, 9 günlük Kurban Bayramı tatili özel sektörü kapsıyor mu? Kimler idari izin yapabilecek?

Bayram takvimi ardından gündeme geldi: 9 günlük Kurban Bayramı tatili özel sektörü kapsıyor mu? Kimler idari izin yapabilecek? - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, bayram tatiline ilişkin, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." dedi.

Böylelikle kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayram takvimi ardından gündeme geldi: 9 günlük Kurban Bayramı tatili özel sektörü kapsıyor mu? Kimler idari izin yapabilecek? - 2

YAZI GÖNDERİLDİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın imzasıyla, konuya ilişkin ilgili kurumlara yazı gönderildi. Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Kurban Bayramı 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayıp 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecektir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

Bayram takvimi ardından gündeme geldi: 9 günlük Kurban Bayramı tatili özel sektörü kapsıyor mu? Kimler idari izin yapabilecek? - 3

İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR?

İdari Izin devlet memurlarını kapsamaktadır. Memurların yanı sıra devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır

Bayram takvimi ardından gündeme geldi: 9 günlük Kurban Bayramı tatili özel sektörü kapsıyor mu? Kimler idari izin yapabilecek? - 4

ÖZEL SEKTÖR 9 GÜN TATİL YAPABİLECEK Mİ?

Özel sektörde 9 günlük tatil işverenin insiyatifinde olmaktadır.

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