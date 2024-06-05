Bayram takvimi ardından gündeme geldi: 9 günlük Kurban Bayramı tatili özel sektörü kapsıyor mu? Kimler idari izin yapabilecek?
Kurban Bayramı tatil takviminin netleşmesi ardından 9 günlük tatil süresinden kimlerin faydalanabileceği soruları gündeme geldi. Yapılan açıklamaya göre, kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak. Peki, 9 günlük Kurban Bayramı tatili özel sektörü kapsıyor mu? Kimler idari izin yapabilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, bayram tatiline ilişkin, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." dedi.
Böylelikle kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.