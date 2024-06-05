Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatil takvimi açıklandı

Kurban Bayramı tatilinin süresiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda tatil takvimine de değindi. 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Peki, Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatil takvimi açıklandı - 1

2024 Kurban Bayramı tatilinin 9 gün mü olacağı, bayrama sayılı gün kala vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram tatilini aileleriyle birlikte kısa bir seyahate çıkmak için fırsat bilen vatandaşlar, gözlerini hükümetten yapılacak olan 9 günlük bayram tatili açıklamasına çevirmişti. Konuya dair karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

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Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatil takvimi açıklandı - 2

2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatil takvimi açıklandı - 3

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı başında yayımladığı dini takvimle birlikte Kurban Bayramı arefe günü tarihi belli olmuştu.

Buna göre; Kurban Bayramı arefe günü, 15 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde idrak edilecek.

Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatil takvimi açıklandı - 4

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak.

Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günü de kamu çalışanları için idari izin kapsamına alındı. 

Böylelikle Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu.
Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatil takvimi açıklandı - 5

2024 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

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