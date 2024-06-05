Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatil takvimi açıklandı
Kurban Bayramı tatilinin süresiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda tatil takvimine de değindi. 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Peki, Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı?
2024 Kurban Bayramı tatilinin 9 gün mü olacağı, bayrama sayılı gün kala vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram tatilini aileleriyle birlikte kısa bir seyahate çıkmak için fırsat bilen vatandaşlar, gözlerini hükümetten yapılacak olan 9 günlük bayram tatili açıklamasına çevirmişti. Konuya dair karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.