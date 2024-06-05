Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatil takvimi açıklandı

2024 Kurban Bayramı tatilinin 9 gün mü olacağı, bayrama sayılı gün kala vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram tatilini aileleriyle birlikte kısa bir seyahate çıkmak için fırsat bilen vatandaşlar, gözlerini hükümetten yapılacak olan 9 günlük bayram tatili açıklamasına çevirmişti. Konuya dair karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.