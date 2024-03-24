Bayram tatili ne zaman başlayacak? 9 günlük Ramazan Bayramı tatili ne zaman?

Milyonlarca çalışan ve öğrenciler başta olmak üzere toplumun büyük bölümünün yakından takip ettiği bayram tatil takvimi belli oldu. Yılbaşından sonraki ilk resmi tatil günleri, nisandaki Ramazan Bayramı ile devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da konuya ilişkin en net açıklama geldi. İşte, 2024 Ramazan Bayramı tatili hakkında bilgiler...