Bayram tatili ne zaman başlayacak? 9 günlük Ramazan Bayramı tatili ne zaman?
2024 Ramazan ayı devam ediyor. Ramazan Bayramı tatili, bu manevi günleri uzaktaki ailesi ile geçirmek isteyen vatandaşlarca bekleniyor. Resmi tatil kapsamında olan Ramazan Bayramı'nda, tatilin ne zaman hangi gün başlayacağı ve tatil süresi araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor?
Milyonlarca çalışan ve öğrenciler başta olmak üzere toplumun büyük bölümünün yakından takip ettiği bayram tatil takvimi belli oldu. Yılbaşından sonraki ilk resmi tatil günleri, nisandaki Ramazan Bayramı ile devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da konuya ilişkin en net açıklama geldi. İşte, 2024 Ramazan Bayramı tatili hakkında bilgiler...