Bayramda hava nasıl olacak? Bölge bölge hava tahmini
Ramazan Bayramı'nda yağışlı hava etkili olacak. Yurt genelinde aralıklarla yağış görüleceği, sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Ramazan Bayramı'nın ilk günü hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin üstünde, doğu bölgelerde ise yer yer sağanak yağışlı geçecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde Ramzan Bayramı'nda beklenen hava durumu...
Türkiye'nin genelinde hava sıcaklığı bölgelere göre değişim gösterecek. Ramazan Bayramı boyunca sıcaklık, yurdun batı ve Güney kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde olacak.