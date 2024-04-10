Bayramda hava nasıl olacak? Bölge bölge hava tahmini

Ramazan Bayramı'nda yağışlı hava etkili olacak. Yurt genelinde aralıklarla yağış görüleceği, sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi. Ramazan Bayramı'nın ilk günü hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin üstünde, doğu bölgelerde ise yer yer sağanak yağışlı geçecek. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde Ramzan Bayramı'nda beklenen hava durumu...

Bayramda hava nasıl olacak? Bölge bölge hava tahmini - 1

Türkiye'nin genelinde hava sıcaklığı bölgelere göre değişim gösterecek. Ramazan Bayramı boyunca sıcaklık, yurdun batı ve Güney kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bayramda hava nasıl olacak? Bölge bölge hava tahmini - 2

BAYRAMIN 1. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramda hava nasıl olacak? Bölge bölge hava tahmini - 3

Yağışların, Van, Hakkâri, Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de pus ve sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

Bayramda hava nasıl olacak? Bölge bölge hava tahmini - 4

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4-6 derece artacağı, doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bayramda hava nasıl olacak? Bölge bölge hava tahmini - 5

BAYRAMIN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜNÜ NASIL OLACAK?

Bayramın ikinci günü İstanbul, İzmir ve Bursa güneşli rüzgar hala çok sert esiyor, İstanbul 21, Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir 26, Bursa 22 derece. Antalya'da perşembe hafif, cuma kısa sağanak yağmur var. Sıcaklık 24 derece.
Marmara'da güneşli hava sürüyor, rüzgar pazar gününe kadar çok sert ve serin esmeye devam edecek. Sıcaklık 21-23 derecelerde. Cumartesi Trakya'da yerel yağış ihtimali var.

Bayramda hava nasıl olacak? Bölge bölge hava tahmini - 6

İç Anadolu'da Konya, Aksaray, Sivas-Kayseri kesiminde perşembe hafif, cuma kısa süreli yağış geçişleri bekyeniyor. Rüzgar sert esiyor, Eskişehir 22, Konya 19, Kayseri 18 derece.

Ege geneli güneşli ancak karayel bu bölgede de çok sert esiyor, Muğla, Denizli arasındaki 3-4 ilçede kısa süreli sağanak geçişi olabilecek. Manisa ve Muğla 26, Denizli 28, Afyonkarahisar 23, Bodrum 26 derece. Bölgede deniz suyu sıcaklığı 19 derece.

Bayramda hava nasıl olacak? Bölge bölge hava tahmini - 7

Akdeniz'de Adana, Hatay, Kahramanmaraş'ta perşembe daha aralıklı, cuma ise günün büyük bölümünde yağış var. Mersin ve ısparta'da hafif yağmurlu. Adana 25, hatay 22, Kahramanmaraş 23 derece. Lefkoşa ve Girne'de de kısa süre yağmur var, sıcaklık 26  derece.

Bayramda hava nasıl olacak? Bölge bölge hava tahmini - 8

Karadeniz'de sahiller çoğunlukla az bulutlu, sadece Rize-Artvin atarfında yerel yağış olabilir. Bölgede rüzgarlar denizden sert ve serin esiyor. Bolu 21, Kastamonu 20,  Zonguldak 17, Samsun 19, Trabzon 16 derece.

Bayramda hava nasıl olacak? Bölge bölge hava tahmini - 9

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar pazar gününe kadar sürecek. Gün içinde gök gürültülüriyle birlikte kuvvetli yağdığı zamanlar da olacak. Erzurum 14, Malatya 20, Gaziantep ve Diyarbakır 21 derece.

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