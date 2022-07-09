Bayramda sahiller boş kaldı: Ruslar denizin tadını çıkardı

Mersin’in Gülnar ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci günü vatandaşlar kurban kesim alanlarına akın ederken, boş kalan sahillerde ise bölgede yaşayan Ruslar denizin tadını çıkardı. Hava sıcaklığı35 dereceye ulaşırken, turizmciler sahillerin doluluk oranının yüzde yüzlere ulaşacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Haberler - İHA 09.07.2022 - 13:09

Bayramda sahiller boş kaldı: Ruslar denizin tadını çıkardı - 1

'in Gülnar ilçesinde Kurban Bayramı'ın birinci gününde vatandaşlar bayram namazının ardından kesim alanlarına giderek kurbanlıklarını kesti.

Bayramda sahiller boş kaldı: Ruslar denizin tadını çıkardı - 2

Rus çalışanların yoğun olarak yaşadığı Taşucu ve Kum Mahallesi'nde ise Ruslar boş kalan sahillerde güneşlenip denize girdi.

Bayramda sahiller boş kaldı: Ruslar denizin tadını çıkardı - 3

Hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı Taşucu’nda turizmciler sahillerin doluluk oranının yüzde yüzlere ulaşacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Bayramda sahiller boş kaldı: Ruslar denizin tadını çıkardı - 4

Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan bir Rus vatandaşı, "Türklerin Kurban Bayramını kutluyorum. Akkuyu‘da çalışıyorum. Bugün Kurban Bayramı nedeniyle sahiller boş kaldı. Taşucu çok güzel bir yer. Deniz sahil temiz. Bizlerde bu güzelliklerin tadını çıkarıyoruz” diye konuştu.

Bayramda sahiller boş kaldı: Ruslar denizin tadını çıkardı - 5

OTELLERDE YÜZDE 100 DOLULUK ORANI

Taşucu’nda otellerde yüzde 100 doluluk oranının olduğunu belirten turizmci Ferdi Çırak, “Tüm kurban talaşına düşerken, Akkuyu’da çalışan Ruslar denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Öğleden sonra sahilin ve denizin kalabalık olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Bayramda sahiller boş kaldı: Ruslar denizin tadını çıkardı - 6
Bayramda sahiller boş kaldı: Ruslar denizin tadını çıkardı - 7

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