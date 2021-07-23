Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı'ndan başlayıp, Dicle Nehri ile birleşen Bazamir Deresi kurudu.

DHA 23.07.2021 - 16:07

Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu - 1
Şırnak'ta, kaynağı Cudi Dağı'ndaki Derebaşı bölgesi olan ve Esenli ile Yeniköy'den geçerek 20 kilometrenin sonunda Dicle Nehri ile birleşen Bazamir Deresi, 30 yıl sonra ikinci kez kurudu.
Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu - 2
Yağışların azlığı ve sıcaklıkların etkisine maruz kalan dere kuruyunca yüzlerce balık öldü.
Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu - 3
Birçok su canlısının hayat bulduğu dere köylüler için de bahçe ve hayvan sulamada kullanılıyordu.
Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu - 4
Yöre halkı da yaşanan kuraklıktan kaygı duyduğunu söyledi.
Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu - 5
Yörede oturan Metin Baykara, "Bu sene fazla sıcaklıktan dolayı derenin kuruduğunu gördük. Bundan birkaç yıl önce bu gördüğünüz dere boyumu aşıyordu. Balıkların hepsi  susuzluktan ölmüş" dedi.
Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu - 6
Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu - 7
Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu - 8
Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu - 9
Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu - 10

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