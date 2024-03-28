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BDDK'dan yeni Seçil Erzan kararı | Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında sanıklar arasında yer alan Seçil Erzan'ın telefonundaki yazışma ve tapeler incelenecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) savcılığa gönderilen yazıda, Erzan'ın telefondaki yazışmaların sonradan ortaya çıkan deliller kapsamında yeniden incelenmesi gerektiği bildirildi.

BDDK'dan yeni Seçil Erzan kararı | Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek - 1

Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi, milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Seçil Erzan davasında bilirkişi raporu

TÜRKİYE HABERLERİ

BDDK'dan yeni Seçil Erzan kararı | Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek - 2

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılama dosyasına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen cevap yazısı eklendi.

Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

BDDK'dan yeni Seçil Erzan kararı | Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek - 3

Yazıda, dava aşamasında ortaya çıkan bilgi ve belgeler ile müştekilerin iddia ettikleri suçlamalar kapsamında yeni bir inceleme yapılmasının gerekli olduğu kaydedildi.

BDDK'dan yeni Seçil Erzan kararı | Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek - 4

SEÇİL ERZAN'IN TELEFONU İNCELENECEK

BDDK'nın, "Seçil Erzan'ın WhatsApp üzerinden, başta banka görevlileriyle yaptığı yazışmalarının ve varsa telefon tape kayıtlarının kurumumuzca yürütülen inceleme açısından oldukça kritik önem taşıyabileceği değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandığı yazıda, Erzan'ın yazışma dökümünün kurumun görevlendirdiği ilgili kişilere gönderilmesi talep edildi.

BDDK'dan yeni Seçil Erzan kararı | Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek - 5

252 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi.

BDDK'dan yeni Seçil Erzan kararı | Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek - 6

Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.

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