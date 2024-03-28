BDDK'dan yeni Seçil Erzan kararı | Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında sanıklar arasında yer alan Seçil Erzan'ın telefonundaki yazışma ve tapeler incelenecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) savcılığa gönderilen yazıda, Erzan'ın telefondaki yazışmaların sonradan ortaya çıkan deliller kapsamında yeniden incelenmesi gerektiği bildirildi.
Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi, milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.