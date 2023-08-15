“Beach club”a alınmayınca “akrep”le ateş açan iki kişi tutuklandı

İzmir’in Çeşme ilçesindeki bir “beach club” rezervasyonları olmadığı gerekçesiyle alınmayınca çevreye rastgele ateş edip, olay yerinde taksi şoförünü yaralayan iki kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

“Beach club”a alınmayınca “akrep”le ateş açan iki kişi tutuklandı - 1

İzmir’in Çeşme ilçesinde iki kişi, rezervasyonları olmadıkları gerekçesiyle “beach club”a alınmadı.

Olay, geçen pazar, saat 15.00 sıralarında Sakarya Mahallesi, Aya Yorgi Koyu'nda bir “beach club” önünde meydana geldi.

Rezervasyonları olmadığı gerekçesiyle içeri alınmayan H.K.A. ve M.E.A., yanlarındaki tabancalarla rastgele çevreye ateş açtı.

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“Beach club”a alınmayınca “akrep”le ateş açan iki kişi tutuklandı - 2

Kurşunlardan biri “beach club”ın önünde bekleyen taksi şoförü F.G.’nin omzuna, biri de aracının ön camına isabet etti. “Beach club”ta tedirginlik yaşanırken, saldırganlar otomobille kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taksi şoförü F.G., ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. F.G., buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

“Beach club”a alınmayınca “akrep”le ateş açan iki kişi tutuklandı - 3

ALAÇATI GİŞELERİNDE ARAÇ DEĞİŞTİRDİLER

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelilerin, Çeşme Otoyolu Alaçatı Gişeler mevkisinde araç değiştirdiklerini belirledi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.K.A. ve M.E.A.’yı olayda kullandıkları tabanca ve “akrep” olarak tabir edilen otomatik tabancayla yakaladı.

“Beach club”a alınmayınca “akrep”le ateş açan iki kişi tutuklandı - 4

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.K.A. ve M.E.A., burada verdikleri ifadelerinde; işletme sahipleriyle önceden husumetlerinin bulunmadığını ve kendilerini içeri almadıkları için çıkan tartışma sonucunda olayın meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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