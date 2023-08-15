“Beach club”a alınmayınca “akrep”le ateş açan iki kişi tutuklandı
İzmir’in Çeşme ilçesindeki bir “beach club” rezervasyonları olmadığı gerekçesiyle alınmayınca çevreye rastgele ateş edip, olay yerinde taksi şoförünü yaralayan iki kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
İzmir’in Çeşme ilçesinde iki kişi, rezervasyonları olmadıkları gerekçesiyle “beach club”a alınmadı.
Olay, geçen pazar, saat 15.00 sıralarında Sakarya Mahallesi, Aya Yorgi Koyu'nda bir “beach club” önünde meydana geldi.
Rezervasyonları olmadığı gerekçesiyle içeri alınmayan H.K.A. ve M.E.A., yanlarındaki tabancalarla rastgele çevreye ateş açtı.