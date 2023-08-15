“Beach club”a alınmayınca “akrep”le ateş açan iki kişi tutuklandı

Kurşunlardan biri “beach club”ın önünde bekleyen taksi şoförü F.G.’nin omzuna, biri de aracının ön camına isabet etti. “Beach club”ta tedirginlik yaşanırken, saldırganlar otomobille kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taksi şoförü F.G., ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. F.G., buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.