Bebek’te iskelenin çöküşü kamerada (Yemek yerken suya gömüldüler)

Bebek’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iki kez mühürlenmesine rağmen büyütülen bir restorana ait iskelenin, 25 kişi üzerindeyken çöktüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bazı müşteriler can havliyle çırpınırken, bazıları da restorana tırmanmaya çalışıyor.

Bebek’te iskelenin çöküşü kamerada (Yemek yerken suya gömüldüler) - 1

Beşiktaş Bebek’te geçen Aralık ayında saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda, sahilin iç kısmında kalan bir restoranın önündeki iskele, ağırlığı kaldıramayarak çökmüştü.

VİDEO: Bebek'te iskelenin çöküşü kamerada

TÜRKİYE HABERLERİ

Bebek’te iskelenin çöküşü kamerada (Yemek yerken suya gömüldüler) - 2

Çöken kısımda bulunan yaklaşık 25 kişi, restoran ile yol arasındaki deniz suyuna düşmüştü.

Bebek’te iskelenin çöküşü kamerada (Yemek yerken suya gömüldüler) - 3

Çevredekiler suya düşenleri kurtarmaya çalışırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından İBB tarafından yapılan açıklamada, “Arnavutköy'deki iskelesi çöken restoran, geçtiğimiz ekim ayında el değiştirdi, yeni sahipleri tadilat yapmaya başladı. Tadilat çalışmaları sırasında yapıda iki kez aykırılık tespiti yapıldı ve restoran mühürlendi. Tescilli olan yapı, aykırılığı restoran tarafından gidereceği söylenmesine rağmen mühür bozularak, aykırılığı büyüterek devam etti.” ifadelerine yer verilmişti.

Bebek’te iskelenin çöküşü kamerada (Yemek yerken suya gömüldüler) - 4

Yaşanan olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde müşteriler hem restoranın içinde hem de dışında vakit geçirdikleri esnada iskele bir anda denize çöküyor.

Bebek’te iskelenin çöküşü kamerada (Yemek yerken suya gömüldüler) - 5

Yaşananları gören içerideki müşteriler şoke olurken, bazıları da panikle kaçıyor.

Bebek’te iskelenin çöküşü kamerada (Yemek yerken suya gömüldüler) - 6

Dışarıdaki iskelede ise kendilerini bir anda denizde bulan müşteriler neye uğradığını şaşırıyor.

Bebek’te iskelenin çöküşü kamerada (Yemek yerken suya gömüldüler) - 7

Bazı müşteriler can havliyle çırpınırken, bazıları da restorana tırmanmaya çalışıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER