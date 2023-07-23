Bebek’te iskelenin çöküşü kamerada (Yemek yerken suya gömüldüler)
Bebek’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iki kez mühürlenmesine rağmen büyütülen bir restorana ait iskelenin, 25 kişi üzerindeyken çöktüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bazı müşteriler can havliyle çırpınırken, bazıları da restorana tırmanmaya çalışıyor.
Beşiktaş Bebek’te geçen Aralık ayında saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda, sahilin iç kısmında kalan bir restoranın önündeki iskele, ağırlığı kaldıramayarak çökmüştü.