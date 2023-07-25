Bedelli askerlik ne kadar oldu? İşte 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin değişmesi bekleniyordu. Memur maaşına bağlı olarak yılda iki kez bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar genelgesi ile güncel bedelli askerlik ücreti netlik kazandı. Peki, bedelli askerlik ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücretinin yeni zamlı tutarı asker adaylarınca merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre bedelli askerlik ücretinde yeni tutar resmi olarak belli oldu. Söz konusu ücret gelecek yılbaşına kadar geçerli olacak. İşte, 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti...