Bedelli askerlik ne kadar oldu? İşte 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin değişmesi bekleniyordu. Memur maaşına bağlı olarak yılda iki kez bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar genelgesi ile güncel bedelli askerlik ücreti netlik kazandı. Peki, bedelli askerlik ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ne kadar oldu? İşte 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti - 1

Bedelli askerlik ücretinin yeni zamlı tutarı asker adaylarınca merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre bedelli askerlik ücretinde yeni tutar resmi olarak belli oldu. Söz konusu ücret gelecek yılbaşına kadar geçerli olacak. İşte, 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti...

TÜRKİYE HABERLERİ

Bedelli askerlik ne kadar oldu? İşte 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti - 2

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı ile artış göstermesi beklenen bedelli fiyatı, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor.

Memur maaşlarına yapılan seyyanen zam memur maaş katsayısına dahil edilmedi. Bu nedenle temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17,55 oranında arttı.

Buna göre; 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartıldı.

Bedelli askerlik ne kadar oldu? İşte 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti - 3

TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ifade ederek, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur.

17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.

Buna göre; Bu yılın ikinci yarısında başvuranlardan 122 bin 351 lira bedelli askerlik ücreti alınacak.

DAHA FAZLA GÖSTER